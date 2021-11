Laurens Sweeck rijdt zonder bedreiging naar 2e zege op een rij in Leuven

15:56 15 uur 56 match afgelopen Sweeck triomfeert Voor het tweede jaar op rij wint Laurens Sweeck in Leuven. Een knappe solo.

15:55 15 uur 55. Tom Meeusen lijkt zijn 2e plek niet meer af te geven. Hij heeft een volledig wasbord voorsprong op Orts. De Spanjaard zal vrede moeten nemen met de 3e plaats. . Tom Meeusen lijkt zijn 2e plek niet meer af te geven. Hij heeft een volledig wasbord voorsprong op Orts. De Spanjaard zal vrede moeten nemen met de 3e plaats.

15:53 15 uur 53. Sweeck wisselt nog een laatste keer van fiets, om met een proper exemplaar over de streep te komen. . Sweeck wisselt nog een laatste keer van fiets, om met een proper exemplaar over de streep te komen.

15:51 15 uur 51. Voor Laurens Sweeck is het volop genieten in de laatste ronde. Onder luid gejuich stoomt hij naar zijn tweede zege op rij in Leuven. . Voor Laurens Sweeck is het volop genieten in de laatste ronde. Onder luid gejuich stoomt hij naar zijn tweede zege op rij in Leuven.

15:51 Slotronde. Heeft Tom Meeusen door dat Felipe Orts door zijn beste kracht heen is? Hij springt spectaculair over het grachtje en slaat zo een kloofje. . 15 uur 51. Slotronde Heeft Tom Meeusen door dat Felipe Orts door zijn beste kracht heen is? Hij springt spectaculair over het grachtje en slaat zo een kloofje.

15:48 15 uur 48. Felipe Orts heeft een meter of twee voorsprong op Meeusen, maar onze landgenoot is technisch sterk. Op het wasbord sluipt hij weer wat dichter. De strijd om de 2e plek is nog niet beslecht. . Felipe Orts heeft een meter of twee voorsprong op Meeusen, maar onze landgenoot is technisch sterk. Op het wasbord sluipt hij weer wat dichter. De strijd om de 2e plek is nog niet beslecht.

15:45 15 uur 45. Net zoals bij de vrouwen wordt duidelijk: wie foutloos blijft, wint in Leuven. Sweeck laat zich op geen foutje betrappen en rijdt een sterke wedstrijd. . Net zoals bij de vrouwen wordt duidelijk: wie foutloos blijft, wint in Leuven. Sweeck laat zich op geen foutje betrappen en rijdt een sterke wedstrijd.

15:43 15 uur 43. Orts krijgt Tom Meeusen er voorlopig niet af. Ze volgen op een halve minuut van Sweeck. Daan Soete rijdt rond op de 4e plek, op 44 seconden. . Orts krijgt Tom Meeusen er voorlopig niet af. Ze volgen op een halve minuut van Sweeck. Daan Soete rijdt rond op de 4e plek, op 44 seconden.

15:42 15 uur 42. Nog 2 rondes. Laurens Sweeck moet nog 2 rondes afwerken voor zijn 2e zege op rij in Leuven. Vorig jaar moest hij er voor sprinten, nu zal hij rustig over de streep kunnen bollen. . Nog 2 rondes Laurens Sweeck moet nog 2 rondes afwerken voor zijn 2e zege op rij in Leuven. Vorig jaar moest hij er voor sprinten, nu zal hij rustig over de streep kunnen bollen.

15:40 15 uur 40. De aandacht van Sweeck verslapt niet. Over de wasborden hobbelt hij vlotjes door. Op de balken neemt hij geen risico's en stapt hij voor de zekerheid af. . De aandacht van Sweeck verslapt niet. Over de wasborden hobbelt hij vlotjes door. Op de balken neemt hij geen risico's en stapt hij voor de zekerheid af.

15:38 15 uur 38. Met Felipe Orts en Tom Meeusen lijken de twee kandidaten voor de twee ereplaatsen bekend. Maar wie mag links, en wie mag rechts naast Sweeck plaatsnemen? . Met Felipe Orts en Tom Meeusen lijken de twee kandidaten voor de twee ereplaatsen bekend. Maar wie mag links, en wie mag rechts naast Sweeck plaatsnemen?

15:37 15 uur 37. Laurens Sweeck kan al wat energie sparen voor Tabor. Vanavond nog vliegt hij naar Tsjechië, dus alles wat in de energietank blijft, kan morgen van pas komen. . Laurens Sweeck kan al wat energie sparen voor Tabor. Vanavond nog vliegt hij naar Tsjechië, dus alles wat in de energietank blijft, kan morgen van pas komen.

15:33 15 uur 33. Felipe Orts wil wel nog eens op het podium staan en geeft er een snok aan. Soete en Meeusen moeten op de tanden bijten om te volgen. . Felipe Orts wil wel nog eens op het podium staan en geeft er een snok aan. Soete en Meeusen moeten op de tanden bijten om te volgen.

15:30 15 uur 30. Drie musketiers. In de achtervolging zijn ze nog met drie. Felipe Orts en ploegmaats Tom Meeusen en Daan Soete strekken nog de hand uit naar een podiumplaats. Vincent Baestaens is plots verdwenen. . Drie musketiers In de achtervolging zijn ze nog met drie. Felipe Orts en ploegmaats Tom Meeusen en Daan Soete strekken nog de hand uit naar een podiumplaats. Vincent Baestaens is plots verdwenen.

15:28 15 uur 28. Op het wasbord en de balkjes schuift Felipe Orts op naar de tweede plek. Sweeck lijkt gaan vliegen halfweg, maar voor de ereplaatsen wordt het nog spannend. . Op het wasbord en de balkjes schuift Felipe Orts op naar de tweede plek. Sweeck lijkt gaan vliegen halfweg, maar voor de ereplaatsen wordt het nog spannend.

15:23 15 uur 23. Sweeck solo. In geen tijd heeft Laurens Sweeck zijn tegenstanders een uppercut verkocht. Als hij even over zijn schouder kijkt, ziet hij zelfs niemand door de bocht komen. Tom Meeusen, momenteel 2e, plooit nog niet, maar het kloofje is toch al 14 seconden. . Sweeck solo In geen tijd heeft Laurens Sweeck zijn tegenstanders een uppercut verkocht. Als hij even over zijn schouder kijkt, ziet hij zelfs niemand door de bocht komen. Tom Meeusen, momenteel 2e, plooit nog niet, maar het kloofje is toch al 14 seconden.

15:20 15 uur 20. Sweeck weg? Felipe Orts is het spoor van Laurens Sweeck kwijt. De Spanjaard buigt zich dubbel over zijn stuur, maar Sweeck knalt weg. Komt er een reactie van Daan Soete? . Sweeck weg? Felipe Orts is het spoor van Laurens Sweeck kwijt. De Spanjaard buigt zich dubbel over zijn stuur, maar Sweeck knalt weg. Komt er een reactie van Daan Soete?

15:18 15 uur 18. Op een langgerekt lint slingert de kopgroep van 8 zich door het parcours. Sweeck schudt nu echt eens aan de boom. Iedereen moet krasselen om de winnaar van vorig jaar bij te houden. . Op een langgerekt lint slingert de kopgroep van 8 zich door het parcours. Sweeck schudt nu echt eens aan de boom. Iedereen moet krasselen om de winnaar van vorig jaar bij te houden.

15:16 15 uur 16. Begin 3e ronde. De Spaanse kampioen neemt zowaar de koppositie over in Leuven. Felipe Orts neemt Sweeck mee in zijn spoor. Ondertussen is ook Daan Soete bij de kopgroep. . Begin 3e ronde De Spaanse kampioen neemt zowaar de koppositie over in Leuven. Felipe Orts neemt Sweeck mee in zijn spoor. Ondertussen is ook Daan Soete bij de kopgroep.