LIVE: Wout van Aert is opnieuw bezig aan straffe solo in Essen

15:45 15 uur 45. Thijs Aerts op plaats 2. Zonder ongelukken of inzinking is de tweede plaats voor Thijs Aerts, die graag weer deel wil uitmaken van de wereldbekerploeg. Ronhaar, Belmans en Loockx - in die volgorde - vechten voor de derde podiumstek.



15:44 15 uur 44. Ik heb mijn voet omgeslagen tijdens de opwarming. Het is hier meer een loopcross dan een veldrit, ik heb te veel last. Het heeft ook geen zin om aan te modderen. Gianni Vermeersch.

15:43 15 uur 43. Vermeersch geeft op. Zoek niet meer naar Gianni Vermeersch. De rentreeman stapt af in de wisselzone op het eind van de 5e ronde. Deze zware cross was geen cadeau om terug te keren, hij schudde al een paar keer met het hoofd.

15:42 15 uur 42. Nog 2 ronden voor Van Aert. Van Aert lost de gaspedaal niet. Na 40 minuten moet hij nog 2 keer 8 minuten rondbollen en dan kan hij de warme douche in.



15:39 15 uur 39. Gedubbelden moeten plaats maken. Van Aert pakt nog eens een nieuwe fiets in de wisselzone. Hij rijdt enkele gedubbelde renners voorbij. Die moet even opzij om de Belgische raket te laten passeren.

15:32 15 uur 32. Nog 3 ronden. Van Aert rijdt egale rondjes van iets meer dan 8 minuten. Een plas meer of minder deert hem niet. Stoom aflaten doet hij niet, hij is een man met een missie. Overal waar hij aan de start komt, geeft hij het beste van zichzelf. Van half werk houdt Van Aert niet. Thijs Aerts zien we een pak lussen achter de koploper op de tweede plaats rondlopen. 100 meter verderop lopen Belmans, Loockx en Ronhaar.



15:30 15 uur 30. Half koers. Net als vorige week in Boom maakt Wout van Aert er een solo van. Met een stevig tempo klieft de Belgische kampioen door de modder. De achtervolgers hoeft hij niet meer te vrezen.

15:26 15 uur 26. Van Aert zegezeker. Na 3 ronden is de voorsprong van Van Aert al uitgelopen tot 40 seconden op Thijs Aerts. De jongere broer van Toon heeft zijn medevluchters een eindje losgereden. Vermeersch zijn we kwijt, Belmans, Loockx en Ronhaar houden het samen nog vol.



15:24 15 uur 24. Vermeersch schudt het hoofd. Gianni Vermeersch had zich zijn rentree wellicht anders voorgesteld. De man van Alpecin-Fenix krijgt te maken met heel wat lopen en schudt het hoofd bij een fietswissel. Hij verliest de aansluiting met de achtervolgers.

15:18 15 uur 18. 7 ronden. De organisatie beslist om 7 ronden te rijden. Van Aert deed 16 minuten en 21 seconden over 2 stuks. Op een 20-tal seconden zien we een achtervolgend groepje met Belmans, Ronhaar, Thijs Aerts, Loockx en Vermeersch.



15:11 15 uur 11. Van Aert loopt weg. Van Aert laat er geen gras over groeien en zet Ronhaar bij een lange loopstrook op 50 meter. Lennert Belmans heeft Ronhaar ondertussen te pakken. Met Thijs Aerts als 4e op enkele meters. De wederoptredende Vermeersch is de volgende in het rijtje.



15:10 15 uur 10. Van Aert hapert. De renners zoeken de kantjes op om de brij middenin te vermijden. Van Aert rijdt een beetje te dicht tegen het spandoek en blijft haperen. Ronhaar gaat er gezwind voorbij, maar Van Aert haalt hem snel weer bij.

15:09 15 uur 09. Ronde 1 in dik 8 minuten. Van Aert passeert als eerste de finishlijn met 1 seconde voorsprong op Ronhaar. Seppe Rombouts, Lander Loockx en Thijs Aerts volgen op 9 seconden.



15:07 15 uur 07. Van Aert heel makkelijk. De Belgische kampioen lijkt met de vingers in de neus even stevig door te trekken, de Nederlander moet al alle zeilen bijzetten.

15:05 15 uur 05. Van Aert en Ronhaar op kop. Na 5 minuten cross zien we 2 man voorop rijden: Van Aert en Ronhaar. De twee hebben in de zandbak een 50-tal meter voorsprong op de eerste achtervolgers.

15:02 15 uur 02. Ronhaar over Van Aert. De Nederlandse beloftewereldkampioen Pim Ronhaar zet zelf zijn geld in op Van Aert, maar hij beloofde hem wel zo lang mogelijk het leven zuur te maken. Ronhaar rijdt Van Aert alvast voorbij in een van de modderlussen in de eerste halve ronde.



15:01 15 uur 01. Van Aert schoudert fiets als eerste. Topfavoriet Wout van Aert duikt als tweede het veld in, maar vanaf dat er gelopen moet worden, zien we de Belgische kampioen op de eerste plaats zijn fiets schouderen.