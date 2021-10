LIVE: Kan Iserbyt zijn perfecte Ethias cross-rapport in Meulebeke verlengen?

17:28 17 uur 28. Pang! Het startschot in Meulebeke is gegeven. Wie duikt er als eerste de modder in? CVolg de cross hier live op de voet. . Pang! Het startschot in Meulebeke is gegeven. Wie duikt er als eerste de modder in? CVolg de cross hier live op de voet.

15:05 Iserbyt realiseerde hattrick in Bredene, Pauwels Sauzen-Bingoal vulde hele podium. 15 uur 05. Iserbyt realiseerde hattrick in Bredene, Pauwels Sauzen-Bingoal vulde hele podium

15:01 15 uur 01. Perfect rapport voor Iserbyt? Eli Iserbyt voelt zich voorlopig als een vis in het water op zijn crossfiets. De vinnige veldrijder kent naar traditie een mooi seizoensbegin. Ook dit jaar is onze landgenoot meteen aan zet. Hij kan vandaag zijn perfecte rapport in de Ethias cross verlengen. Hij won eerder al in Lokeren, Bredene en Beringen. Voegt hij de Ethias cross in Meulebeke toe aan dat lijstje? . Perfect rapport voor Iserbyt? Eli Iserbyt voelt zich voorlopig als een vis in het water op zijn crossfiets. De vinnige veldrijder kent naar traditie een mooi seizoensbegin. Ook dit jaar is onze landgenoot meteen aan zet. Hij kan vandaag zijn perfecte rapport in de Ethias cross verlengen. Hij won eerder al in Lokeren, Bredene en Beringen. Voegt hij de Ethias cross in Meulebeke toe aan dat lijstje?

02-10-2021 02-10-2021.

16:05 16 uur 05. Ik ben tevreden, maar het gevoel is er nog altijd niet zoals ik zelf wens. Bovendien werd ik deze week wat ziek. Het is de periode van lichte kwaaltjes, maar normaal gezien zou ik hier niet te veel last van mogen hebben. Michael Vanthourenhout. Ik ben tevreden, maar het gevoel is er nog altijd niet zoals ik zelf wens. Bovendien werd ik deze week wat ziek. Het is de periode van lichte kwaaltjes, maar normaal gezien zou ik hier niet te veel last van mogen hebben. Michael Vanthourenhout

16:04 16 uur 04. Michael Vanthourenhout kiest ervoor om enkel zaterdag op zijn veldritfiets te springen. De Superprestige in Gieten laat de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal schieten. Dat heeft ook zijn redenen. . Michael Vanthourenhout kiest ervoor om enkel zaterdag op zijn veldritfiets te springen. De Superprestige in Gieten laat de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal schieten. Dat heeft ook zijn redenen.