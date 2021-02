LIVESTREAM: Kan zandspecialist Sweeck nog eens uitpakken in Waaslandcross?

11:44

11 uur 44. Zandspecialist Sweeck? Laurens Sweeck krijgt vandaag een parcours naar zijn hand voorgeschoteld. In de tweede helft van het parcours vindt hij er zijn geliefkoosde ondergrond. Naast Sweeck is het ook uitkijken naar Toon Aerts, die afgelopen weekend naar winst in Brussel snelde. Europees kampioen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zijn ook van de partij, al waren zij de afgelopen weken minder in vorm. Verder kijken we nog naar Corné van Kessel en Niels Vandeputte, die enkele dagen geleden een profcontract tekende bij Alpecin-Fenix. .