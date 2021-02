Eli Iserbyt boekt in Sint-Niklaas zijn eerste zege sinds Sinterklaas

In de Waaslandcross stond er geen maat op Eli Iserbyt. De Europese kampioen mocht voor het eerst in bijna 11 weken nog eens proeven van de zege. Toon Aerts en Michael Vanthourenhout vervolledigden het podium in Sint-Niklaas.

Bekijk de samenvatting:

Zware val bij start, Iserbyt demonstreert goede benen

De start in Sint-Niklaas werd ontsierd door een zware valpartij. Ryan Kamp schoot uit zijn klikpedaal en nam onder anderen David van der Poel en Anton Ferdinande mee in zijn val. Alle heren kwamen er uiteindelijk met de nodige schaafwonden vanaf. Na de eerste ronde hadden we nog steeds een "kopgroep" van 25 man, maar aan de eerste passage aan de finish gaf Aerts er een lap op. Na een komen en gaan van verschillende renners vooraan ontstond er dan toch een kopgroep. Aerts, Sweeck, Vanthourenhout, Iserbyt en Van Kessel waren de sterke beren in het stralende zonnetje. Aerts toonde zich bedrijvig, maar het was een aanval van Sweeck die de goede leek. Ploegmaat Iserbyt voelde zijn goede benen spreken en reed het gaatje dicht, met Van Kessel in zijn wiel. De Europese kampioen zei al even snel vaarwel aan zijn twee compagnons en zette zijn solo in. In de achtergrond begrepen ze dat de tweede plek het hoogst haalbare zou worden. Aerts beende Sweeck en Van Kessel weer bij en nam ook Vanthourenhout mee. Na een ultieme versnelling in het slot greep Aerts dan ook die tweede plek, Vanthourenhout werd derde. Voor Iserbyt werd het zijn zevende overwinning van het seizoen, geleden van 6 december. Morgen staat de laatste cross van het seizoen op het menu, in Oostmalle.

Iserbyt (1e): "Blij dat ik weer het goede gevoel heb"

"Ik zei het vooraf al, dat het vandaag iets meer mijn ding was. We hadden een heel sterke ploeg en we hadden het altijd onder controle. Mijn gevoel in de wedstrijd was dat Toon iets beter was dan de rest, maar ik heb me in het begin van de koers wat gedeisd gehouden." "Ik wil ook Laurens en Michael bedanken, zij hebben de rode loper uitgetrokken voor mij om dan uiteindelijk alles te geven." "Na mijn blessure was ik wat gefrustreerd. Dat zag je ook soms wel in mijn interviews. Ik ben geen makkelijke mens en winnen hoort er bij mij bij. Als ik niet win, raak ik makkelijk geïrriteerd. Ik ben blij dat ik weer het goee gevoel heb."

Aerts (2e): "Was gekomen voor meer vandaag"

"De koers eindigde wat met een zuchtje. Na 40 minuten probeerde ik nog eens een snelle ronde te rijden, want het was superlastig om tegen die drie renners (van Pauwels-Sauzen) te koersen. Toen was de koers wat gereden voor mij." "Het is spijtig dat ze nooit meereden met mij als we samen eens weg waren. Dat was dan de goede tactiek voor de renner die uiteindelijk won." "Het parcours zat ook wat tegen om tegen zo'n blok te koersen. Heel veel rechte stroken en toch een stevige wind. Als je dan met drie pionnen zit die toch tegen jou koersen, is dat moeilijk. Al is het ook ergens een uitdaging voor mij om dat te doorprikken." "Over het algemeen had ik wel de indruk dat in de sterkste renner in koers was. Morgen een tweede kans? Ja, dat klopt, maar ik was gekomen voor meer vandaag."

Vanthourenhout (3e): "Denk dat Toon de sterkste was vandaag"

"Ik had niet het gevoel dat ik kon winnen, dus heb ik snel de klik gemaakt om mijn job te doen. Als het stilviel, hield ik het tempo er telkens weer in." "Ik denk dat Toon de sterkste was vandaag, maar met ons drietal was het wel moeilijk voor hem. Ik denk dat we het wel goed hebben uitgespeeld." "Of er nog iets in de tank zit voor morgen? "Mentaal wel, maar het was een lastige cross vandaag. Dat zal ik morgen nog voelen, maar het is ook goed weer en ik zal er zeker van genieten."

Rituitslag Waaslandcross Sint-Niklaas (mannen) Rituitslag Waaslandcross Sint-Niklaas (mannen) naam 1 Eli Iserbyt 2 Toon Aerts 3 Michael Vanthourenhout 4 Corné van Kessel 5 Laurens Sweeck 6 Lars van der Haar 7 Jens Adams 8 Niels Vandeputte 9 Joran Wyseure 10 Timon Rüegg