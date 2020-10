Aerts maakt voor het eerst het zegegebaar na spannend duel in Kruibeke

Nog een missertje van Aerts, maar zelfs hiermee komt hij niet in de problemen. Bij de volgende gracht kiest Aerts ervoor om te lopen. Sweeck ziet zijn kansen weer groeien.

De bel gaat. Toon Aerts begint als leider aan de slotronde. Maar Sweeck is nog niet uitgeteld. Hij heeft een achterstand van 5 seconden.

Lars van der Haar maakt ook eens van dichtbij kennis met de modder in Kruibeke. Maar hij heeft zijn plaats vast.

Aerts blijft even hangen op een heuveltje. Sweeck rijdt wel tot boven en kan zo de kloof weer ei zo na dichten.

18 uur 17. Een solo voor Aerts? Voor Laurens Sweeck is het nu buigen of barsten. Eli Iserbyt is uitgeted en Toon Aerts ruikt zijn kans. Hij trekt enorm stevig door en Laurens Sweeck ziet sterretjes. .