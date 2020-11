Laurens Sweeck houdt Toon Aerts van 3 op een rij in Leuven

Doe ze nog eens vol voor Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal): voor de 2e keer in een week heeft hij zijn armen in de lucht mogen gooien. In de Stellacross in Leuven klopte de Belgische kampioen Toon Aerts in de sprint. Woensdag was Sweeck al de sterkste in Niel.