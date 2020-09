Sterke Eli Iserbyt is meteen op de afspraak in Rapencross in Lokeren

In zijn eerste optreden bij de profs zag Thibau Nys helemaal achteraan hoe Tom Meeusen als eerste het veld in dook in Lokeren.

Pauwels Sauzen-Bingoal nam niet veel later de cross in handen met vier renners. Eli Iserbyt prikte als eerste in de openingsronde, Toon Aerts had zijn start gemist en was niet mee.

In de derde van negen ronden versnelde Iserbyt een tweede keer. Niemand kon volgen en Laurens Sweeck speelde de perfecte ploegmaat in de achtergrond.

Iserbyt soleerde daarna zonder problemen naar de zege. Aerts rolde in de achtergrond nog iedereen op, maar dichtbij Iserbyt kwam hij niet meer. Belgisch kampioen Sweeck werd derde.

Thibau Nys kwam zichtbaar aangeslagen over de finishlijn. Hij kwam ten val in de slotfase en haalde de top 10 niet.