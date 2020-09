Geen crossfans in Lokeren voor de seizoensopener: "Toch niet getwijfeld"

11:40 11 uur 40. Het wordt een seizoensstart zonder publiek, maar het is dat of niets. Dus hebben we niet getwijfeld. Uit liefde voor de sport. En omdat we op lange termijn denken. In 2023 organiseren we in Lokeren het BK. We hebben dus een aantal try-outs nodig. organisator Kurt Vernimmen. Het wordt een seizoensstart zonder publiek, maar het is dat of niets. Dus hebben we niet getwijfeld. Uit liefde voor de sport. En omdat we op lange termijn denken. In 2023 organiseren we in Lokeren het BK. We hebben dus een aantal try-outs nodig. organisator Kurt Vernimmen

11:36 11 uur 36. Sweeck, Aerts, Iserbyt én Thibau Nys. De deelnemerslijst bij de profs oogt ondanks de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel toch erg mooi. Belgisch kampioen Laurens Sweeck krijgt startnummer 1, ook Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en de jonge Thibau Nys beginnen in Lokeren aan hun seizoen. Vooral voor Nys wordt het een spannende dag. Als eerstejaarsbelofte rijdt hij voor het eerst tegen volwaardige veldritprofs. Lees er in het artikel hieronder alles over.

Vooral voor Nys wordt het een spannende dag. Als eerstejaarsbelofte rijdt hij voor het eerst tegen volwaardige veldritprofs. Lees er in het artikel hieronder alles over.