Emotionele Quinten Hermans soleert in Eeklo naar eerste seizoenszege

Na een perfect weekend en een 2 op 2 stond Laurens Sweeck met de stempel "topfavoriet" aan de start in de Meetjeslandcross. Die rol bleek hem echter al snel geen geluk te brengen. Sweeck viel, sukkelde met zijn versnellingsapparaat en zou er halfweg koers al de brui aan geven.



De renners van de Tormans-ploeg ging het beter af op het technische parcours in Eeklo. Corné van Kessel schudde als eerste aan de boom en luidde een razendsnelle openingsfase in. Onder impuls van een gemotiveerde Aerts, die vorig weekend niet meespeelde in de finales, werd de Nederlander wat later opnieuw gegrepen.



Een ronde later was het de beurt aan een ploegmaat van Van Kessel. Hermans, die na zijn val vorig jaar in de Dauphiné in een periode van pech was gesukkeld, leek het goede gevoel diep in het seizoen opnieuw te pakken te hebben. In een mum van tijd reed hij weg.

Alle hens aan dek in de achtervolging, maar Aerts en een Iserbyt die groeide in de wedstrijd moesten hun meerdere erkennen in een ontketende Hermans. De strijd om de tweede plek leek nog uit te draaien op een spannende tweestrijd tussen Iserbyt en Aerts, maar een laat foutje van de Europese kampioen bleek fataal.

Een emotionele Hermans rondde zo een knappe solo af en kan met zijn eerste zege van het seizoen een streep trekken onder een onfortuinlijke periode. In de achtergrond reed Thibau Nys nog naar een knappe 8e plaats. Morgen trekken de renners naar Brussel, voor de slotmanche in de X²O-trofee.