Vandaag cross in Bredene, Toon Aerts: "Wij zijn geen tweederangscoureurs"

Veldritkalender 2020-2021: ook in Hulst krijgen we duel Van der Poel-Van Aert

06:38

06 uur 38. Aerts: "Derde plaats is meer waard dan anders". Wout van Aert en Mathieu van der Poel domineren sinds hun terugkeer de crossen. Voor de andere toppers, zoals Toon Aerts, lijkt de 3e plaats het hoogst haalbare. "Uiteraard hoop je op een dag die zege tegen Wout en Mathieu te pakken. Dat lukt misschien een paar keer in je carrière en dat maakt het alleen maar mooier. Maar met die twee jongens aan de start is een derde plaats meer waard dan anders", zegt de kopman uit de ploeg van Sven Nys. Door de wegprestaties van Van Aert en Van der Poel vindt Aerts dat het respect voor de andere crossers is toegenomen. "In het verleden is dat misschien te weinig gezegd. De wegrenners die het hoofd moesten buigen voor Wout en Mathieu waren geen krabbers, zo zijn ook wij geen tweederangscoureurs." "En vroeg of laat zijn ze er in het veld niet meer bij. Dan is een zege ook geen kleine overwinning. Van dat idee moeten we definitief afstappen." .