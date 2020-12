Mathieu van der Poel sluit 2020 (op spaarmodus) af met winst in Bredene

Toon Aerts bolt als tweede over de finish. Michael Vanthourenhout mag als derde mee op het podium, Vermeersch is vierde, Tom Meeusen vijfde.

15 uur 59. Van der Poel sluit 2020 af met een zege. Mathieu van der Poel spoelt de mindere dag in Dendermonde door met een makkelijke zege in Bredene. De wereldkampioen had het meeste last met Aerts, maar won alsnog in spaarmodus. .