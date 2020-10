Toon Aerts domineert ook op de flanken van de Beringse mijnterril

De mijnterril in Beringen is een speeltuin voor mountainbikers en dus was het geen verrassing dat Daan Soete een enthousiaste start maakte. Soete bepaalde het tempo in het begin van de wedstrijd en kreeg daarbij het gezelschap van Toon Aerts, Quinten Hermans en Eli Iserbyt.

Nadat Hermans en Soete de rol hadden moeten lossen, leken we even op weg naar een tweestrijd tussen Aerts en Iserbyt.

Maar al snel bleek dat Aerts de betere was van de twee. De renner van Telenet-Baloise maakte zowel op de klimstroken als in de afdaling de beste indruk en reed schijnbaar zonder veel moeite weg van Iserbyt.

Aerts diepte op kousenvoeten zijn voorsprong uit en controleerde vervolgens de wedstrijd. Net als vorige week in Gieten kon hij zijn solo bekronen met de overwinning. Eli Iserbyt legde beslag op de 2e plaats, Lars van der Haar mocht voor het eerst dit seizoen mee op het podium als nummer 3.