Spectaculaire cross in Beringen zoekt opvolger voor Quinten Hermans

12:08 Zo zag het er vorig jaar uit in Beringen:. 12 uur 08. Zo zag het er vorig jaar uit in Beringen:

12:01 12 uur 01. Het is superlastig door de vele steile passages en uniek door de specifieke ondergrond. Voor mij zijn Iserbyt en Aerts de topfavorieten en ook lichtgewicht Van der Haar kan een rol van betekenis spelen. Titelverdediger Quinten Hermans op ethiascross.be. Het is superlastig door de vele steile passages en uniek door de specifieke ondergrond. Voor mij zijn Iserbyt en Aerts de topfavorieten en ook lichtgewicht Van der Haar kan een rol van betekenis spelen. Titelverdediger Quinten Hermans op ethiascross.be

12:01 12 uur 01. Wij gingen vorig jaar al op verkenning in Beringen:. Wij gingen vorig jaar al op verkenning in Beringen:

11:58 11 uur 58. Hermans: "Niet klaar om iets te betekenen". Quinten Hermans is nog altijd op de weg terug na zijn zware val in de Dauphiné. De titelverdediger in Beringen verwacht niet dat hij vandaag voor de prijzen zal rijden. "Ik ben nog niet klaar om op zo'n zwaar parcours iets te betekenen", zegt hij op de website van Ethias Cross. "Mijn lichaam is nog niet helemaal hersteld. Nu moet ik blij zijn als ik de wedstrijd met een goed gevoel zal beëindigen." . Hermans: "Niet klaar om iets te betekenen" Quinten Hermans is nog altijd op de weg terug na zijn zware val in de Dauphiné. De titelverdediger in Beringen verwacht niet dat hij vandaag voor de prijzen zal rijden.

"Ik ben nog niet klaar om op zo'n zwaar parcours iets te betekenen", zegt hij op de website van Ethias Cross. "Mijn lichaam is nog niet helemaal hersteld. Nu moet ik blij zijn als ik de wedstrijd met een goed gevoel zal beëindigen."

11:55 11 uur 55. Geen Van Aert of Van der Poel. Vorig jaar had de organisatie nog af te rekenen met flink wat concurrentie op de kalender en kregen we in Beringen toch een enigszins gedecimeerd deelnemersveld. Ook vandaag komen jongens als Wout van Aert en Mathieu van der Poel uiteraard niet aan de start: zij zitten met hun hoofd bij de Ronde van Vlaanderen van morgen. Maar voor het overige zijn de meeste grote namen wel op de afspraak in Beringen. De protagonisten van het vroege seizoensbegin - Iserbyt, Aerts, Sweeck - komen alle drie aan de start, net als titelverdediger Quinten Hermans. . Geen Van Aert of Van der Poel Vorig jaar had de organisatie nog af te rekenen met flink wat concurrentie op de kalender en kregen we in Beringen toch een enigszins gedecimeerd deelnemersveld. Ook vandaag komen jongens als Wout van Aert en Mathieu van der Poel uiteraard niet aan de start: zij zitten met hun hoofd bij de Ronde van Vlaanderen van morgen.

Maar voor het overige zijn de meeste grote namen wel op de afspraak in Beringen. De protagonisten van het vroege seizoensbegin - Iserbyt, Aerts, Sweeck - komen alle drie aan de start, net als titelverdediger Quinten Hermans.

11:54 Zo ziet de omloop in Beringen eruit:. 11 uur 54. Zo ziet de omloop in Beringen eruit: