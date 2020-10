LIVE: Welke crosser heeft de beste klimbenen in Beringen?

17:51 17 uur 51. Sterke Aerts. De motor van Toon Aerts draait op volle toeren, ook al lijkt hij nog wel wat overschot te hebben. Zijn voorsprong is intussen aangedikt tot meer dan aan halve minuut. . Sterke Aerts De motor van Toon Aerts draait op volle toeren, ook al lijkt hij nog wel wat overschot te hebben. Zijn voorsprong is intussen aangedikt tot meer dan aan halve minuut.

17:46 17 uur 46. Lars van der Haar heeft Eli Iserbyt in het vizier. Het ziet ernaar uit dat we een duo krijgen in de achtervolging op Toon Aerts. Het gat met de koploper is wel al groot, dus het lijkt hier dan te gaan om de podiumplaatsen. . Lars van der Haar heeft Eli Iserbyt in het vizier. Het ziet ernaar uit dat we een duo krijgen in de achtervolging op Toon Aerts. Het gat met de koploper is wel al groot, dus het lijkt hier dan te gaan om de podiumplaatsen.

17:45 17 uur 45. Flinke kloof. Op de strook richting finishlijn heeft Toon Aerts de tijd om eens achterom te kijken waar Eli Iserbyt blijft. De kloof die hij ziet, moet vertrouwen geven. . Flinke kloof Op de strook richting finishlijn heeft Toon Aerts de tijd om eens achterom te kijken waar Eli Iserbyt blijft. De kloof die hij ziet, moet vertrouwen geven.

17:42 17 uur 42. Toon Aerts heeft echt een goed ritme te pakken en maakt zowel tijdens het klimmen als in de afdaling indruk. Eli Iserbyt ziet de Belgische kampioen van 2019 steeds verder wegrijden. . Toon Aerts heeft echt een goed ritme te pakken en maakt zowel tijdens het klimmen als in de afdaling indruk. Eli Iserbyt ziet de Belgische kampioen van 2019 steeds verder wegrijden.

17:39 17 uur 39. Is Aerts weg? Het gaatje tussen Toon Aerts en Eli Iserbyt lijkt groter te worden. Bij het ingaan van de 5e ronde heeft hij een voorsprong van 8 seconden op Eli Iserbyt. Daan Soete volgt op 21 seconden. Van der Haar en Vanthourenhout zitten ook dicht achter Soete. . Is Aerts weg? Het gaatje tussen Toon Aerts en Eli Iserbyt lijkt groter te worden. Bij het ingaan van de 5e ronde heeft hij een voorsprong van 8 seconden op Eli Iserbyt. Daan Soete volgt op 21 seconden. Van der Haar en Vanthourenhout zitten ook dicht achter Soete.

17:38 17 uur 38. Aerts schudt aan de boom. In de afdaling zet Toon Aerts een tandje bij, Eli Iserbyt moet alle zeilen bijzetten om te volgen. Daan Soete lijkt te kraken onder deze stevige prik van Aerts. . Aerts schudt aan de boom In de afdaling zet Toon Aerts een tandje bij, Eli Iserbyt moet alle zeilen bijzetten om te volgen. Daan Soete lijkt te kraken onder deze stevige prik van Aerts.

17:33 17 uur 33. Bij het ingaan van de 4e ronde is Daan Soete er weer bij voorin. Quinten Hermans, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout volgen op 15 seconden. . Bij het ingaan van de 4e ronde is Daan Soete er weer bij voorin. Quinten Hermans, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout volgen op 15 seconden.

17:32 17 uur 32. Daan Soete probeert weer de aansluiting te maken met Aerts en Iserbyt, maar net dan gaan de twee koplopers nog eens rechtstaan op de pedalen. . Daan Soete probeert weer de aansluiting te maken met Aerts en Iserbyt, maar net dan gaan de twee koplopers nog eens rechtstaan op de pedalen.

17:29 17 uur 29. Hermans en Soete moeten de rol lossen en dat betekent dat we dus nog twee leiders hebben: Toon Aerts en Eli Iserbyt. Het heeft niet lang geduurd voor de verwachte schifting werd doorgevoerd. . Hermans en Soete moeten de rol lossen en dat betekent dat we dus nog twee leiders hebben: Toon Aerts en Eli Iserbyt. Het heeft niet lang geduurd voor de verwachte schifting werd doorgevoerd.

17:28 17 uur 28. In de achtervolging zijn het Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout die het dichtst zitten. Ze volgen wel al op 13 seconden van de leiders. Daarachter gaapt al een kloof van meer dan een halve minuut. . In de achtervolging zijn het Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout die het dichtst zitten. Ze volgen wel al op 13 seconden van de leiders. Daarachter gaapt al een kloof van meer dan een halve minuut.

17:27 17 uur 27. Iserbyt komt bijna ten val. In de afdaling worden de risico's niet geschuwd. Iserbyt maakt een foutje en gaat bijna onderuit, maar kan zich nog ternauwernood rechthouden. . Iserbyt komt bijna ten val In de afdaling worden de risico's niet geschuwd. Iserbyt maakt een foutje en gaat bijna onderuit, maar kan zich nog ternauwernood rechthouden.

17:22 17 uur 22. Soete bijgehaald. Toon Aerts, Eli Iserbyt en Quinten Hermans hebben hun wagonnetje aangehaakt bij Daan Soete. We hebben nu een kopgroepje van 4 renners. . Soete bijgehaald Toon Aerts, Eli Iserbyt en Quinten Hermans hebben hun wagonnetje aangehaakt bij Daan Soete. We hebben nu een kopgroepje van 4 renners.

17:21 17 uur 21. Het eerste rondje bij de mannen zit er al op. Daan Soete komt als eerste door bij de finish, kort gevolgd door Eli Iserbyt, Toon Aerts en Quinten Hermans. . Het eerste rondje bij de mannen zit er al op. Daan Soete komt als eerste door bij de finish, kort gevolgd door Eli Iserbyt, Toon Aerts en Quinten Hermans.

17:20 17 uur 20. Daan Soete komt geregeld mountainbiken in Beringen en is hier dus op vertrouwd terrein. Hij profiteert van zijn parcourskennis en schuift even weg uit het kopgroepje. . Daan Soete komt geregeld mountainbiken in Beringen en is hier dus op vertrouwd terrein. Hij profiteert van zijn parcourskennis en schuift even weg uit het kopgroepje.

17:17 17 uur 17. Eli Iserbyt heeft zich al op de kop genesteld. In zijn zog een klein groepje met daarbij ook de winnaar van vorig jaar, Quinten Hermans. . Eli Iserbyt heeft zich al op de kop genesteld. In zijn zog een klein groepje met daarbij ook de winnaar van vorig jaar, Quinten Hermans.

17:15 17 uur 15 match begonnen Start De kopstart bij de mannen is voor Ryan Kamp, die als eerste de bocht induikt. Het klimmen kan beginnen.

17:10 17 uur 10. Over enkele minuten is het aan de mannen. Krijgen we opnieuw een strijd tussen het trio Toon Aerts-Eli Iserbyt-Laurens Sweeck of kan iemand anders zich nog in de debatten mengen? . Over enkele minuten is het aan de mannen. Krijgen we opnieuw een strijd tussen het trio Toon Aerts-Eli Iserbyt-Laurens Sweeck of kan iemand anders zich nog in de debatten mengen?

12:08 Zo zag het er vorig jaar uit in Beringen:. 12 uur 08. Zo zag het er vorig jaar uit in Beringen:

12:01 12 uur 01. Het is superlastig door de vele steile passages en uniek door de specifieke ondergrond. Voor mij zijn Iserbyt en Aerts de topfavorieten en ook lichtgewicht Van der Haar kan een rol van betekenis spelen. Titelverdediger Quinten Hermans op ethiascross.be. Het is superlastig door de vele steile passages en uniek door de specifieke ondergrond. Voor mij zijn Iserbyt en Aerts de topfavorieten en ook lichtgewicht Van der Haar kan een rol van betekenis spelen. Titelverdediger Quinten Hermans op ethiascross.be

12:01 12 uur 01. Wij gingen vorig jaar al op verkenning in Beringen:. Wij gingen vorig jaar al op verkenning in Beringen:

11:58 11 uur 58. Hermans: "Niet klaar om iets te betekenen". Quinten Hermans is nog altijd op de weg terug na zijn zware val in de Dauphiné. De titelverdediger in Beringen verwacht niet dat hij vandaag voor de prijzen zal rijden. "Ik ben nog niet klaar om op zo'n zwaar parcours iets te betekenen", zegt hij op de website van Ethias Cross. "Mijn lichaam is nog niet helemaal hersteld. Nu moet ik blij zijn als ik de wedstrijd met een goed gevoel zal beëindigen." . Hermans: "Niet klaar om iets te betekenen" Quinten Hermans is nog altijd op de weg terug na zijn zware val in de Dauphiné. De titelverdediger in Beringen verwacht niet dat hij vandaag voor de prijzen zal rijden.

"Ik ben nog niet klaar om op zo'n zwaar parcours iets te betekenen", zegt hij op de website van Ethias Cross. "Mijn lichaam is nog niet helemaal hersteld. Nu moet ik blij zijn als ik de wedstrijd met een goed gevoel zal beëindigen."

11:55 11 uur 55. Geen Van Aert of Van der Poel. Vorig jaar had de organisatie nog af te rekenen met flink wat concurrentie op de kalender en kregen we in Beringen toch een enigszins gedecimeerd deelnemersveld. Ook vandaag komen jongens als Wout van Aert en Mathieu van der Poel uiteraard niet aan de start: zij zitten met hun hoofd bij de Ronde van Vlaanderen van morgen. Maar voor het overige zijn de meeste grote namen wel op de afspraak in Beringen. De protagonisten van het vroege seizoensbegin - Iserbyt, Aerts, Sweeck - komen alle drie aan de start, net als titelverdediger Quinten Hermans. . Geen Van Aert of Van der Poel Vorig jaar had de organisatie nog af te rekenen met flink wat concurrentie op de kalender en kregen we in Beringen toch een enigszins gedecimeerd deelnemersveld. Ook vandaag komen jongens als Wout van Aert en Mathieu van der Poel uiteraard niet aan de start: zij zitten met hun hoofd bij de Ronde van Vlaanderen van morgen.

Maar voor het overige zijn de meeste grote namen wel op de afspraak in Beringen. De protagonisten van het vroege seizoensbegin - Iserbyt, Aerts, Sweeck - komen alle drie aan de start, net als titelverdediger Quinten Hermans.

11:54 Zo ziet de omloop in Beringen eruit:. 11 uur 54. Zo ziet de omloop in Beringen eruit: