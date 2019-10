Na Iowa en Waterloo schrijft Iserbyt ook Kruibeke op zijn palmares

Eli Iserbyt (1e): "Het was niet simpel. In het begin het ik zelf de schifting gemaakt. Het was jammer van de val van Michael Vanthourenhout. Daardoor moest ik vol rijden om Toon Aerts te lossen. Die spartelde flink tegen en ik moest diep gaan. Ik rij nu zo goed door die overwinningen in Amerika. Die hebben mij een boost gegeven. Binnenkort komt Mathieu terug en dan zal het waarschijnlijk meer aanklampen worden. Ik hoop dan toch even met hem mee te kunnen."

Toon Aerts (2e): "Eli was gewoon sterker. Hij steekt er momenteel bovenuit. Als hij niet gaat stilvallen, kan hij nog even op dit elan verdergaan. Ik heb geprobeerd te winnen, maar het zat er vandaag niet in. Voor mij is het niet zo frustrerend om opnieuw niet te winnen. Een 2e plaats achter Eli is ook mooi."

Quinten Hermans (3e): "Ik heb een goede koers gereden, maar ik kwam tekort als die mannen echt doortrokken. Momenteel is hun ploeg (Pauwels Sauzen-Bingoal) gewoon sterker."