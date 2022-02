Ontketende Brand boekt 20e zege van het seizoen na ware demonstratie in Sint-Niklaas

Bekijk de laatste ronde in Sint-Niklaas:

Na een coronabesmetting vierde Belgisch kampioene Sanne Cant in Sint-Niklaas haar terugkeer in het veld.



Toch waren het opnieuw de Nederlandse vrouwen die de wedstrijd meteen in handen namen. Annemarie Worst stuwde het tempo de hoogte in en kreeg Brand, Betsema en Van Alphen mee in haar zog.



Lang bleef het Nederlandse kwartet echter niet bij elkaar, want na een foutje van Betsema trok Brand er in de 3e ronde plots alleen op uit.



Het was het sein voor de Europese kampioene om de gashendel helemaal open te draaien en nooit meer om te kijken.





Aan de finish hield de grote slokop uiteindelijk een halve minuut over op dichtste belager Annemarie Worst. Sanne Cant eindigde als eerste Belgische nog net in de top 5.