LIVESTREAM: Sanne Cant viert terugkeer in de Waaslandcross

13:45 13 uur 45. START. Het startschot weerklinkt in Sint-Niklaas. Sanne Cant is meteen goed weg en rijdt op plek 5 rond. . START Het startschot weerklinkt in Sint-Niklaas. Sanne Cant is meteen goed weg en rijdt op plek 5 rond.

12:04 12 uur 04. Start om 13u45. Het startschot bij de vrouwen weerklinkt om 13u45. Wie niets van de wedstrijd wil missen kan hier alles volgen via de livestream of de fase per fase. Ook op Eén hoeft u geen seconde te missen. . Start om 13u45 Het startschot bij de vrouwen weerklinkt om 13u45. Wie niets van de wedstrijd wil missen kan hier alles volgen via de livestream of de fase per fase. Ook op Eén hoeft u geen seconde te missen.

12:01 12 uur 01. Wat kan Sanne Cant bij terugkeer? In tegenstelling tot bij de mannen vallen er bij de vrouwen niet zoveel grote afwezigen op te merken. Zo komen naast Lucinda Brand en titelverdedigster Denise Betsema ook Annemarie Worst, Manon Bakker en Sanne Cant aan de start. Ceylin Alvarado is er net zoals vorige week opnieuw niet bij. . Wat kan Sanne Cant bij terugkeer? In tegenstelling tot bij de mannen vallen er bij de vrouwen niet zoveel grote afwezigen op te merken. Zo komen naast Lucinda Brand en titelverdedigster Denise Betsema ook Annemarie Worst, Manon Bakker en Sanne Cant aan de start. Ceylin Alvarado is er net zoals vorige week opnieuw niet bij.