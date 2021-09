Denise Betsema rondt knap ploegenwerk af in Rapencross van Lokeren

Meteen namen de dames van Pauwels Sauzen-Bingoal en 777 de cross in handen. Een kopgroep van vier met Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Denise Betsema en Fem van Empel reed weg van de concurrentie.



Drie ronden lang hielden de Nederlanders elkaar gezelschap, tot Van der Heijden een schuiver maakte in tweede positie. Van Empel profiteerde optimaal en plaatste een versnelling. In de achtergrond knapte Van Alphen het vuile werk op in de achtervolging.

Van Empel probeerde in een spannende slotronde weg te springen van haar collega's. Dat lukte niet en dus liet ze slim een gaatje voor Betsema in de laatste hectometers.

Denise Betsema bedankte haar ploeggenote en viert haar eerste overwinning. Van Empel is tweede, Van Alphen vervolledigt het Nederlandse podium.