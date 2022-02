Worst fietst coronabesmetting van zich af in Parkcross in Maldegem

Voor het eerst sinds lang was er opnieuw publiek toegestaan langs het parcours en dat gaf Ellen Van Loy extra motivatie voor een snelle start. Daarna was het toch weer snel Nederland boven. Worst, Bakker en Aniek Van Alphen reden in de eerste ronde al weg. Alleen de Britse Anna Kay kon nog mee.



Na een foutje in het zand moest ook Kay de rol lossen. Het was toen al duidelijk dat Nederland de plaatsen een, twee en drie zou innemen. Zoë Backstedt kwam nooit in het stuk voor.

In de vierde van zeven ronden dropte Worst een eerste bom in het zand, waar ze zich zo goed in voelt. Die eerste poging bleek meteen fataal voor haar landgenotes. Worst bouwde stelselmatig haar voorsprong uit en was op het snelle parcours in Maldegem op geen foutje te betrappen.

Achter Worst vochten Bakker en Van Alphen een verbeten strijd uit. Bakker deed in het zand hard de deur dicht voor Van Alphen, die achteraf haar beklag deed over die actie. Uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen.

Bakker begon op kop en moest tot de finish alles uit haar grote lijf persen om van Alphen af te houden. Dat lukte net. Alicia Franck was eerste Belgische op de vierde plaats op ruime achterstand. Marion Nobert Riberolle werd vijfde.

Voor Annemarie Worst is het de tweede zege van het seizoen. Eerder was ze de beste in de Duinencross in Koksijde.