LIVE: Kan Zoe Bäckstedt het de Nederlandse vrouwen lastig maken in Maldegem?

13 uur 22. Eindelijk opnieuw toeschouwers toegelaten. Het heeft lang geduurd, maar publiek is opnieuw toegelaten op de cross. De organisatie in Maldegem verwacht 4.000 fans langs het parcours. Ze worden in vier verschillende vakken van elk 1.000 mensen toegelaten. .

12:47

12 uur 47. Uitkijken naar Worst en Backstedt. Door een coronabesmetting moest Annermarie Worst op de valreep het WK in Fayetteville aan zich laten voorbijgaan. Nu is de Nederlandse terug en is ze meteen de topfavoriete in Maldegem. Voor concurrentie moeten we vooral kijken naar haar landgenoten Manon Bakker en Aniek van Alphen, al wordt de grootste tegenstand misschien wel van Zoe Bäckstedt verwacht, die een week geleden nog superieur naar de wereldtitel bij de junioren snelde. Vanuit Belgische hoek is het uitkijken naar Alicia Franck en Marion Norbert Ribérolle. Sanne Cant is er niet bij. Ze heeft corona. .