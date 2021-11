Zonder Nederlandse toppers is Leuven de speeltuin van Anna Kay

Zowel bij de mannen als de vrouwen lieten bijna alle grote namen de Ethias-cross in Leuven links liggen, omdat de dubbel met Tabor logistiek een nachtmerrie is. De grootste buitenlandse naam was Anna Kay, die pas in Niel haar comeback maakte sinds een sleutelbeenbreuk.

Ellen Van Loy, bijna 20 jaar ouder, kon dankzij haar snelle start nog even in het zog van Kay blijven, maar de Britse liep daarna gestaag uit. Ze maakte slechts één slippertje op de zware, modderige omloop.

Achter Kay en Van Loy moest Laura Verdonschot met een andere Britse, Amira Mellor, vechten om de laatste podiumplaats. In de laatste ronde ging ze er dan toch over.