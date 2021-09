Indrukwekkende Yara Kastelijn triomfeert op mijnterril in Beringen

Pittige omstandigheden toch in Beringen, niet alleen door de loodzware omloop op de mijnterril, maar ook door de warme temperaturen.



Yara Kastelijn leek er evenwel geen last van te hebben en schoot als een raket uit de startblokken. De Nederlandse bleek over een uitstekend stel klimmersbenen te beschikken en sloeg al in de 1e ronde een kloofje op haar landgenotes Shirin van Anrooij en Denise Betsema.



Kastelijn versaagde niet en was duidelijk de sterkste bergop, zodat ze op kousenvoeten haar voorsprong kon uitdiepen. Halfweg koers was het verschil al opgelopen tot zo'n 20 seconden.



Wat Van Anrooij en Betsema ook probeerden, ze kwamen geen spatje dichter op Kastelijn, die onbedreigd naar haar eerste overwinning van het seizoen snelde. Van Anrooij finishte als tweede. Betsema, de winnares van vorig seizoen, mocht als 3e mee op het podium.