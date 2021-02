Sanne Cant nestelt zich nog eens op het podium, Betsema pakt de bloemen

14:31 14 uur 31. Na een pittige sprint pakt Kay de laatste top 5-plek, voor Bakker. Met Van Loy (9e) en Franck (10e) zien we nog twee Belgische vrouwen in de top 10. . Na een pittige sprint pakt Kay de laatste top 5-plek, voor Bakker. Met Van Loy (9e) en Franck (10e) zien we nog twee Belgische vrouwen in de top 10.

14:30 14 uur 30. Cant mee op het podium. Sanne Cant mag haar Belgische driekleur nog eens op het podium showen. Ze hield Van Empel knap af en zet ze uiteindelijk nog op bijna 20 seconden.

14:29 14 uur 29. Betsema steekt de handen in de lucht! De topfavoriete maakt het waar in Sint-Niklaas! Betsema zet haar bril af en steekt de handen in de lucht. Worst kwam tot 3 seconden, maar eindigt op 20 tellen.

14:27 14 uur 27. Nog even door de laatste zandstroken worstelen en Betsema kan zich opmaken voor het zegegebaar.

14:25 14 uur 25. Betsema valt niet stil. De overwinning lijkt nu zeker voor Betsema, want Worst komt niet meer dichterbij. De favoriete maakt het - zonder ongelukken - af.

14:24 14 uur 24. Het podium is nu zo goed als zeker voor Cant. Paul Herygers

14:23 14 uur 23. Op anderhalve minuut strijden Kay en Bakker nog om dat laatste plekje in de top 5.

14:22 14 uur 22. Laatste ronde! De bel weerklinkt aan de finish, nog één ronde te gaan! Betsema moet 9 seconden vasthouden op Worst. Cant heeft intussen haar finale ingezet en heeft Van Empel op 8 seconden gezet.

14:20 14 uur 20. Volgens mij wordt de cross subiet beslist in de technische zones. Michel Wuyts

14:19 14 uur 19. Versnelling Cant. Sanne Cant duwt het gaspedaal in en zet Van Empel op enkele fietslengtes. De Nederlandse duikt de materiaalpost in. Hoe lang houdt ze deze inspanning vol?

14:18 14 uur 18. Status quo. Vooraan komt Worst niet veel dichter bij Betsema, maar Betsema rijdt ook niet echt weg. Status quo op 7 seconden.

14:16 14 uur 16. Cant heeft zich nu al een tijdje in het wiel van Van Empel gepositioneerd. Opladen voor een ultieme versnelling in de laatste ronde, of is het aanklampen?

14:14 14 uur 14. Einde ronde 4. Nog twee rondes te gaan voor leidster Betsema, die voor de vierde keer over de finish komt. Worst volgt op 7". Cant en Van Empel al op 26".

14:13 14 uur 13. Intussen heeft Cant gezelschap gekregen van Van Empel. Kunnen ze samen nog iets proberen? Of zitten ze allebei met die derde stek in het hoofd?

14:12 14 uur 12. 4 seconden. De overwinning lijkt een duel te worden tussen de twee Nederlandse vrouwen. Betsema krijgt Worst niet verder dan 4".

14:11 14 uur 11. Van Empel bijna bij Cant. Een podiumplek zit er inderdaad nog in, maar Cant krijgt wel bijna gezelschap van Van Empel, die sterk is teruggekeerd.

14:11 14 uur 11. Een podiumplaats voor Cant zit er nog dik in. Michel Wuyts

14:09 14 uur 09. Worst heeft net wat meer in de tank dan Cant en lost de Belgische driekleur opnieuw. Betsema rijdt niet veel verder weg. . Worst heeft net wat meer in de tank dan Cant en lost de Belgische driekleur opnieuw. Betsema rijdt niet veel verder weg.