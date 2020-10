Brand peuzelt Kastelijn op in slotronde en wint in Kruibeke

Een ronde lang mochten de Belgen hopen op een feest in Kruibeke. Belgisch kampioene Sanne Cant dook als eerste het veld in en nam in haar zog ook Ellen Van Loy mee. Ook de Britse Anna Kay schoof mee. Maar het mooie liedje duurde niet lang want na de openingsronde namen de Nederlanders over.

Yara Kastelijn leek de sterkste vrouw in koers en ging er in de tweede ronde alleen vandoor. De Europese kampioene reed haar eigen tempo en dat leek te zullen volstaan voor de zege want in de achtervolging kregen Brand en Betsema het gaatje niet gedicht.

Tot in de slotronde. Brand had nog wat energie in de tank en ging alleen op zoek naar haar landgenote. Die maakte op een slecht moment een slipper en zo kon Brand in haar wiel komen. Een mentale klap voor Kastelijn die de zege al uit haar vingers zag glippen. Ze boog het hoofd en Brand reed naar haar eerste zege van het seizoen.