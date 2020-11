LIVE: Welke vrouw schrijft Stellacross in Leuven bij op haar palmares?

13:57 13 uur 57. Bij een van de beklimmingen ni het bos zien we hoe Clauzel knap naar boven rijdt. In de achtervolging is er minder ruimte en gaan ze bijna allemaal te voet omhoog. Voorlopig is er achter de eenzame leidster nog niet veel afscheiding. . Bij een van de beklimmingen ni het bos zien we hoe Clauzel knap naar boven rijdt. In de achtervolging is er minder ruimte en gaan ze bijna allemaal te voet omhoog. Voorlopig is er achter de eenzame leidster nog niet veel afscheiding.

13:54 13 uur 54. Situatie na ronde 1. Clauzel is als een kanonskogel vertrokken en heeft meteen een kloof van 11 seconden. Achter haar volgt er een groot pak, met Worst en Alvarado vooraan. . Situatie na ronde 1 Clauzel is als een kanonskogel vertrokken en heeft meteen een kloof van 11 seconden. Achter haar volgt er een groot pak, met Worst en Alvarado vooraan.

13:52 13 uur 52. Het wasbord. Net zoals de andere jaren is ook het wasbord van de partij in Leuven. Vlak na deze technische hindernis volgen de balkjes. Met ook nog de mooie passage door het bos wordt er in Leuven op een mooi parcours gefietst. . Het wasbord Net zoals de andere jaren is ook het wasbord van de partij in Leuven. Vlak na deze technische hindernis volgen de balkjes. Met ook nog de mooie passage door het bos wordt er in Leuven op een mooi parcours gefietst.

13:50 13 uur 50. Wereldkampioen Alvarado had haar start wat gemist, maar duikt nu toch op in de buurt van de vijfde plek. Ondertussen is Clauzel, de nummer 5 van het afgelopen EK, er vanonder gemuisd. . Wereldkampioen Alvarado had haar start wat gemist, maar duikt nu toch op in de buurt van de vijfde plek. Ondertussen is Clauzel, de nummer 5 van het afgelopen EK, er vanonder gemuisd.

13:46 13 uur 46. START. De rensters zijn weg. We zien dat Kastelijn, Van Loy en de Franse Clauzel als eerste het veld induiken. . START De rensters zijn weg. We zien dat Kastelijn, Van Loy en de Franse Clauzel als eerste het veld induiken.

13:45 13 uur 45. De rensters staan klaar. Met Worst, Alvarado, Brand, Cant en Kastelijn en Lechner is de eerste rij alvast sterk bezet. . De rensters staan klaar. Met Worst, Alvarado, Brand, Cant en Kastelijn en Lechner is de eerste rij alvast sterk bezet.

13:40 13 uur 40. Hoe ligt het parcours erbij? Op het militair domein van Heverlee is het parcours bijna niet gewijzigd ten opzichte van vorig. Er zitten enkele technische stroken in, maar het rondje ligt er wel droog en snel bij. De afgelopen crossen kregen we regelmatig een sprint, mogelijk is dat in Leuven straks opnieuw het geval. . Hoe ligt het parcours erbij? Op het militair domein van Heverlee is het parcours bijna niet gewijzigd ten opzichte van vorig. Er zitten enkele technische stroken in, maar het rondje ligt er wel droog en snel bij. De afgelopen crossen kregen we regelmatig een sprint, mogelijk is dat in Leuven straks opnieuw het geval.

13:13 13 uur 13. Opnieuw Betsema? De afgelopen twee edities werden gewonnen door Denise Betsema. De Nederlandse won in 2018 voor het eerst, maar verloor nadien wel haar zege door een dopingschorsing. Vorig jaar pakte Betsema revanche, door in Leuven voor het eerst opnieuw te winnen na haar dopingschorsing. Voor de laatste Belgische zege gaan we terug naar 2018. Toen won een sterke Loes Sels voor De Jong en Alvarado. Sanne Cant was in 2012 de beste. . Opnieuw Betsema? De afgelopen twee edities werden gewonnen door Denise Betsema. De Nederlandse won in 2018 voor het eerst, maar verloor nadien wel haar zege door een dopingschorsing. Vorig jaar pakte Betsema revanche, door in Leuven voor het eerst opnieuw te winnen na haar dopingschorsing.

13:11 13 uur 11. Alle toppers op de afspraak. De afgelopen jaren viel de cross in Leuven aan het eind van het seizoen. Door de kalenderverschuivingen door het coronavirus valt de cross nu middenin het seizoen. Alle toppers tekenen dan ook present op het militair domein van Heverlee. . Alle toppers op de afspraak De afgelopen jaren viel de cross in Leuven aan het eind van het seizoen. Door de kalenderverschuivingen door het coronavirus valt de cross nu middenin het seizoen. Alle toppers tekenen dan ook present op het militair domein van Heverlee.

