Alvarado onttroont Betsema in Leuven ondanks val in slotronde

Surprise Perrine Clauzel

Met alle toppers aan de start leek spektakel gegarandeerd op het mooie maar droge parcours in Leuven. Het was echter de Franse Perrine Clauzel, de 5e van het afgelopen EK, die de grote namen verraste in de openingsronden en alleen op pad ging.

Met de Stellacross in Leuven waren we toe aan de vierde Ethias Cross van het seizoen. De afgelopen twee jaar was Denise Betsema de primus op het militair domein van Heverlee, al moest ze haar zege van 2018 wel afgeven na dopingperikelen.

Alvarado heerst na dolle slotronde

Brand leek op weg naar de zege in Leuven, maar ook zij ging in de dolle slotronde nog op haar smikkel. Betsema en een herrezen Alvarado profiteerden en sloegen de beslissende kloof. Een sprintje bergop moest de beslissing brengen en daarin kon Alvarado titelverdedigster Betsema onttronen.

Bij het ingaan van de slotronde was het Brand die als eerste haar troeven op tafel gooide. Wereldkampioen Alvarado probeerde haar wagonnetje aan te haken, maar schoof in haar enthousiasme onderuit.

Na drie ronden vond Annemarie Worst het welletjes geweest en onder impuls van de Nederlandse kwam alles weer samen. Wat later moest Clauzel haar snelle start bekopen, waardoor we vooraan een Nederlands onderonsje kregen met zijn vijven: Alvarado, Worst, Betsema, Brand en Bakker.

"Wist dat Betsema iets trager is"

"Ik had eerder in de cross mijn knie geblesseerd na een val. In volle finale viel ik nog eens op diezelfde knie", doet Ceylin Alvarado haar verhaal na haar 4e zege van het seizoen.

"Mijn sprint reed ik zoals het hoorde en zoals me werd opgedragen. Ik liet de koppositie over aan Denise Betsema en met de streep in zicht slaagde ik erin haar te remonteren en achter me te houden. Ik wist ook dat Betsema iets trager is."



Alvarado won eerder Gieten, Ruddervoorde en het EK in Rosmalen. "Daar ben ik natuurlijk uitermate tevreden mee. Winnen went nooit en het is leuk ook eens in Leuven te zegevieren. Ik hoop die lijn nu de komende weken te kunnen doortrekken", besluit de wereldkampioene die eerst haar knie laat nakijken.