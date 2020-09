Aniek van Alphen maakt naam in eerste cross van het seizoen

De twee jonge Nederlandse vrouwen vochten daarna een duel uit voorin. Van Alphen leek wat frisser en bewees dat ook in de slotronde. Bergop kon Bakker niet volgen en weg was de zege.

Van Alphen: "Meteen uitpakken met een zege is mooi"

"Ik had deze zege zo vroeg op het seizoen helemaal niet verwacht", reageerde Aniek van Alphen (Credishop-Fristads). "In volle finale moest ik alleen nog rekening houden met mijn teamgenote Manon Bakker."

"Toen ik een laatste keer aan de beklimming van de Mont Henri begon, wist ik dat de buit binnen was. Ook al bleef ik Bakker wel in de gaten houden. Een sprint zou link geweest zijn, maar dat gebeurde gelukkig niet."

"Meteen uitpakken met een overwinning is mooi. Bovendien zetten we zo onze nieuwe sponsor Credishop meteen in de verf. Deze zege geeft me alvast veel vertrouwen voor de rest van het seizoen."

"Ik reed een heel lang wegseizoen, waarin ik de conditie kon aanzwengelen, maar ik had helemaal niet verwacht dat ik al meteen in mijn eerste cross zou winnen. Ik hoop dit nu in de komende weken verder door te trekken."