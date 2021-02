LIVE: Geen Alvarado in Eeklo, trekt Sanne Cant goede vorm door?

13:54 13 uur 54. Betsema trekt door. Bij de eerste passage aan de meet zien we dat Betsema de rest meteen onder druk zet. Kay en Bakker kunnen hun wagonnetje nog net aanhaken, Cant volgt op drie seconden. Van der Heijden, Brand en Worst moeten al wat meer tijd goedmaken. . Betsema trekt door Bij de eerste passage aan de meet zien we dat Betsema de rest meteen onder druk zet. Kay en Bakker kunnen hun wagonnetje nog net aanhaken, Cant volgt op drie seconden. Van der Heijden, Brand en Worst moeten al wat meer tijd goedmaken.

13:51 13 uur 51. Echt veel afscheiding is er nog niet, maar we zien Betsema ondertussen de forsing voeren. Kay, Bakker en Cant volgen. Brand zit enkele tellen verder. . Echt veel afscheiding is er nog niet, maar we zien Betsema ondertussen de forsing voeren. Kay, Bakker en Cant volgen. Brand zit enkele tellen verder.

13:48 13 uur 48. Wat doet Kopecky? Ook Lotte Kopecky crost vandaag mee. De Belgische kampioene op de weg werkte al een ploegstage af in januari, maar door coronasituatie is een volgende stage in Spanje van deze maand afgelast. Kan ze vandaag meteen opnieuw meebikkelen voor een toptienplaats? . Wat doet Kopecky? Ook Lotte Kopecky crost vandaag mee. De Belgische kampioene op de weg werkte al een ploegstage af in januari, maar door coronasituatie is een volgende stage in Spanje van deze maand afgelast. Kan ze vandaag meteen opnieuw meebikkelen voor een toptienplaats?

13:45 13 uur 45. Ze zijn weg! De renster stuiven het asfalt af en duiken het veld in. Van der Heijden neemt meteen de kop, met Brand, Betsema, Bakker en Kay in haar spoor. . Ze zijn weg! De renster stuiven het asfalt af en duiken het veld in. Van der Heijden neemt meteen de kop, met Brand, Betsema, Bakker en Kay in haar spoor.

13:38 13 uur 38. Bevroren ondergrond, of doet de zon haar werk nog? Het wordt afwachten hoe het parcours in Eeklo erbij ligt. Na een week met vriestemperaturen lag de ondergrond er vanochtend nog steenhard bij. Ondertussen schijnt de zon en wordt het mogelijk een gladde bedoening. . Bevroren ondergrond, of doet de zon haar werk nog? Het wordt afwachten hoe het parcours in Eeklo erbij ligt. Na een week met vriestemperaturen lag de ondergrond er vanochtend nog steenhard bij. Ondertussen schijnt de zon en wordt het mogelijk een gladde bedoening.

13:27 13 uur 27. Ik heb me geamuseerd. Ik was bij de beteren in koers, dan is het zuur dat je naast dat podium valt. We zullen hoe het volgende week is. Sanne Cant na de cross in Lille. Ik heb me geamuseerd. Ik was bij de beteren in koers, dan is het zuur dat je naast dat podium valt. We zullen hoe het volgende week is. Sanne Cant na de cross in Lille

13:23 13 uur 23. Cant in vorm. Na een moeilijk jaareinde in 2020 is Sanne Cant stilaan terug boven water een het komen. De Belgische kampioene was naar eigen zeggen al erg goed op het WK in Oostende, waar ze 8e werd, en bevestigde dat vorige week met een 4e plaats in Lille. Tot diep in de wedstrijd streed ze mee om de zege, maar een leegloper in de slotronde fnuikte haar kansen. Trekt ze vandaag die goede vorm door? . Cant in vorm Na een moeilijk jaareinde in 2020 is Sanne Cant stilaan terug boven water een het komen. De Belgische kampioene was naar eigen zeggen al erg goed op het WK in Oostende, waar ze 8e werd, en bevestigde dat vorige week met een 4e plaats in Lille. Tot diep in de wedstrijd streed ze mee om de zege, maar een leegloper in de slotronde fnuikte haar kansen. Trekt ze vandaag die goede vorm door?

13:12 13 uur 12. Geen Alvarado. Veel grote namen staan aan de start in Eeklo, maar geen Ceylin Alvarado. De Europese kampioene zet volledig in op de slotmanche van de X²0-trofee, morgen in Brussel. Ook volgend weekend zal de Nederlandse niet meer te zien zijn in het veld. . Geen Alvarado Veel grote namen staan aan de start in Eeklo, maar geen Ceylin Alvarado. De Europese kampioene zet volledig in op de slotmanche van de X²0-trofee, morgen in Brussel. Ook volgend weekend zal de Nederlandse niet meer te zien zijn in het veld.

13:04 13 uur 04. Voorlaatste Ethias Cross. In Eeklo zijn we toe aan de voorlaatste Ethias Cross van het seizoen. Op het parcours op en rond de sportterreinen in Eeklo wordt het veel draaien en keren. Volg de wedstrijd vandaag hier met tekstupdates. . Voorlaatste Ethias Cross In Eeklo zijn we toe aan de voorlaatste Ethias Cross van het seizoen. Op het parcours op en rond de sportterreinen in Eeklo wordt het veel draaien en keren. Volg de wedstrijd vandaag hier met tekstupdates.

13:02 Bij de laatste editie in Eeklo in 2019 won Maud Kaptheijns. 13 uur 02. Bij de laatste editie in Eeklo in 2019 won Maud Kaptheijns.