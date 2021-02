Denise Betsema wint in Eeklo het Nederlandse onderonsje met Manon Bakker

14:30 14 uur 30. Betsema wint in Eeklo! Ondanks de slapstick in de laatste ronde heeft Betsema de zege niet meer uit handen geven. Bakker is een mooie tweede, Brand is in de achtergrond nog over Kay gegaan en grijpt de derde podiumplek. Cant is vijfde. . Betsema wint in Eeklo! Ondanks de slapstick in de laatste ronde heeft Betsema de zege niet meer uit handen geven. Bakker is een mooie tweede, Brand is in de achtergrond nog over Kay gegaan en grijpt de derde podiumplek. Cant is vijfde.

14:28 14 uur 28. Slapstick bij Betsema en Bakker. Betsema lijkt het nog spannend te willen maken met twee foutjes vlak na elkaar. Bakker lijkt terug te kunnen aansluiten, maar glijdt dan zelf de helling af. Betsema komt hier goed weg. Wat een fase! . Slapstick bij Betsema en Bakker Betsema lijkt het nog spannend te willen maken met twee foutjes vlak na elkaar. Bakker lijkt terug te kunnen aansluiten, maar glijdt dan zelf de helling af. Betsema komt hier goed weg. Wat een fase!

14:26 14 uur 26. Betsema lijkt stilaan zegezeker. Ze neemt de heuvelzone nog met veel brio, terwijl bij Bakker stilaan het vet van de soep is. . Betsema lijkt stilaan zegezeker. Ze neemt de heuvelzone nog met veel brio, terwijl bij Bakker stilaan het vet van de soep is.

14:23 14 uur 23. De bel luidt. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft Betsema de rollen omgedraaid. Bakker moet opeens 5 seconden goedmaken op haar landgenote. Kay volgt aan de meet op 27 seconden, Brand op 35 seconden en Cant op driekwart minuut. . De bel luidt Bij het ingaan van de laatste ronde heeft Betsema de rollen omgedraaid. Bakker moet opeens 5 seconden goedmaken op haar landgenote. Kay volgt aan de meet op 27 seconden, Brand op 35 seconden en Cant op driekwart minuut.

14:20 14 uur 20. Betsema heeft de kloof gedicht en zet Bakker meteen onder druk. Kay, Brand en Cant volgen al op grote afstand. De winnares zit dus vooraan. . Betsema heeft de kloof gedicht en zet Bakker meteen onder druk. Kay, Brand en Cant volgen al op grote afstand. De winnares zit dus vooraan.

14:18 14 uur 18. Betsema is opnieuw aan het naderen op Bakker. Het lijkt erop dat we opnieuw twee leidsters gaan krijgen. Kay blijft op zo'n 10 seconden hangen. Brand geeft ondertussen het volle pond in de achtervolging. . Betsema is opnieuw aan het naderen op Bakker. Het lijkt erop dat we opnieuw twee leidsters gaan krijgen. Kay blijft op zo'n 10 seconden hangen. Brand geeft ondertussen het volle pond in de achtervolging.

14:16 14 uur 16. Nog twee ronden. Bij de passage aan de aankomst heeft Bakker haar voorgift op Betsema kunnen bestendigen. De Nederlandse leidt met zo'n 5 seconden op haar landgenote. Daarachter wordt bevestigd wat al even duidelijk leek: Cant valt terug naar plaats 5 en wordt voorbijgestuifd door wereldkampioene Brand, die haar tweede adem lijkt te vinden. . Nog twee ronden Bij de passage aan de aankomst heeft Bakker haar voorgift op Betsema kunnen bestendigen. De Nederlandse leidt met zo'n 5 seconden op haar landgenote. Daarachter wordt bevestigd wat al even duidelijk leek: Cant valt terug naar plaats 5 en wordt voorbijgestuifd door wereldkampioene Brand, die haar tweede adem lijkt te vinden.

14:12 14 uur 12. Cant lijkt zichzelf wat opgeblazen te hebben in haar poging de kloof met de leidster te dichten. De Belgische kampioene lijkt wat stil te vallen en ziet haar achterstand aandikken. . Cant lijkt zichzelf wat opgeblazen te hebben in haar poging de kloof met de leidster te dichten. De Belgische kampioene lijkt wat stil te vallen en ziet haar achterstand aandikken.

14:08 14 uur 08. Situatie halfweg cross. Cant blijft voorlopig wat hangen en krijgt de laatste tien meter (nog) niet dicht. Brand en Worst hebben zich losgerukt in de achtergrond, maar volgen wel al op respectievelijk 24 en 30 seconden. 3 ronden afgewerkt, nog 3 te gaan. . Situatie halfweg cross Cant blijft voorlopig wat hangen en krijgt de laatste tien meter (nog) niet dicht. Brand en Worst hebben zich losgerukt in de achtergrond, maar volgen wel al op respectievelijk 24 en 30 seconden. 3 ronden afgewerkt, nog 3 te gaan.

14:03 14 uur 03. Cant op komst. Op dit technische parcours voelt Cant zich goed. De Belgische kampioene rijdt zoetjesaan richting de twee leidsters. Ook Kay kan aanpikken. Brand en Worst & co lijken nu al te ver teruggeslagen. . Cant op komst Op dit technische parcours voelt Cant zich goed. De Belgische kampioene rijdt zoetjesaan richting de twee leidsters. Ook Kay kan aanpikken. Brand en Worst & co lijken nu al te ver teruggeslagen.

14:01 14 uur 01. In de zandbak rijden de twee leidsters even elkaar in de weg. Bakker moet uitwijken, waardoor Betsema een voet aan de grond moet zetten. Bakker komt zo even alleen aan kop . In de zandbak rijden de twee leidsters even elkaar in de weg. Bakker moet uitwijken, waardoor Betsema een voet aan de grond moet zetten. Bakker komt zo even alleen aan kop

13:59 13 uur 59. Foutje Kay. In de bochtenzone op het gras maakt Kay een foutje. Daarmee verliest ze een handvol seconden, waardoor Cant bijna kan aansluiten. . Foutje Kay In de bochtenzone op het gras maakt Kay een foutje. Daarmee verliest ze een handvol seconden, waardoor Cant bijna kan aansluiten.

13:58 13 uur 58. Cant en Brand hebben beide hun start wat gemist. Betsema heeft dat door en blijft druk zetten. Bakker en Kay klampen zich vast aan de Nederlandse. Het gaat duidelijk erg snel in de openingsfase van de wedstrijd. . Cant en Brand hebben beide hun start wat gemist. Betsema heeft dat door en blijft druk zetten. Bakker en Kay klampen zich vast aan de Nederlandse. Het gaat duidelijk erg snel in de openingsfase van de wedstrijd.

13:54 13 uur 54. Betsema trekt door. Bij de eerste passage aan de meet zien we dat Betsema de rest meteen onder druk zet. Kay en Bakker kunnen hun wagonnetje nog net aanhaken, Cant volgt op drie seconden. Van der Heijden, Brand en Worst moeten al wat meer tijd goedmaken. . Betsema trekt door Bij de eerste passage aan de meet zien we dat Betsema de rest meteen onder druk zet. Kay en Bakker kunnen hun wagonnetje nog net aanhaken, Cant volgt op drie seconden. Van der Heijden, Brand en Worst moeten al wat meer tijd goedmaken.

13:51 13 uur 51. Echt veel afscheiding is er nog niet, maar we zien Betsema ondertussen de forsing voeren. Kay, Bakker en Cant volgen. Brand zit enkele tellen verder. . Echt veel afscheiding is er nog niet, maar we zien Betsema ondertussen de forsing voeren. Kay, Bakker en Cant volgen. Brand zit enkele tellen verder.

13:48 13 uur 48. Wat doet Kopecky? Ook Lotte Kopecky crost vandaag mee. De Belgische kampioene op de weg werkte al een ploegstage af in januari, maar door coronasituatie is een volgende stage in Spanje van deze maand afgelast. Kan ze vandaag meteen opnieuw meebikkelen voor een toptienplaats? . Wat doet Kopecky? Ook Lotte Kopecky crost vandaag mee. De Belgische kampioene op de weg werkte al een ploegstage af in januari, maar door coronasituatie is een volgende stage in Spanje van deze maand afgelast. Kan ze vandaag meteen opnieuw meebikkelen voor een toptienplaats?

