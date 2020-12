Nederlandse hoogklasse afwezig in Bredene: krijgen we duel Cant vs. Honsinger?

Als Cant straks wil winnen, moet ze wel voorbij de verrassing van het seizoen: Clara Honsinger. Zowel in de Wereldbekers in Namen als in Dendermonde finishte de 23-jarige Amerikaanse als 2e.

Zowel in de Wereldbekers in Namen als in Dendermonde finishte de 23-jarige Amerikaanse als 2e. Verder zien we ook onze landgenote Alicia Frank aan de start verschijnen. Ook Blanka Kata Vas, Marion Norbert Riberolle, Aniek van Alphen, Katie Compton en Anna Kay zijn erbij.

09:33

Geen Nederlandse toppers. In Bredene krijgen de aanwezige vrouwen dé kans om eens een topuitslag te rijden, want de Nederlandse hoogklasse is er vandaag niet bij. Dé vrouw in vorm, Lucinda Brand, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Denise Betsema, Yara Kastelijn, Marianne Vos en Manon Bakker: allemaal zijn ze er niet bij. Een uitgelezen kans voor Sanne Cant om eens toe te slaan dit seizoen? Vorig jaar won ze in Bredene in haar regenboogtrui. Bij winst kan ze recordhoudster worden met twee zeges.