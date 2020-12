LIVE: Cant zoekt bij afwezigheid van Nederlandse top eerste seizoenszege

14:15 14 uur 15. Honsinger laat Cant achter. Een podiumplek lijkt lastig te worden voor Cant, want haar Amerikaanse metgezel laat haar achterwege. Die moet nog 13" goedmaken op Franck. . Honsinger laat Cant achter Een podiumplek lijkt lastig te worden voor Cant, want haar Amerikaanse metgezel laat haar achterwege. Die moet nog 13" goedmaken op Franck.

14:10 51". Alicia Franck heeft bijna een minuut aan haar been, maar mag met een voorlopig tweede plek meer dan tevreden zijn. Cant en Honsinger volgen op meer dan een minuut. . 14 uur 10. 51" Alicia Franck heeft bijna een minuut aan haar been, maar mag met een voorlopig tweede plek meer dan tevreden zijn. Cant en Honsinger volgen op meer dan een minuut.

14:09 14 uur 09. Nog 2 rondes! 3 rondes achter de rug, nog 2 te gaan. Vas stoomt lustig door en ziet haar voorsprong alleen maar groter worden. . Nog 2 rondes! 3 rondes achter de rug, nog 2 te gaan. Vas stoomt lustig door en ziet haar voorsprong alleen maar groter worden.

14:07 14 uur 07. Honsinger beent Cant bij. Sanne Cant lijkt geen topdag te hebben, want de Belgische kampioene krijgt gezelschap van de Amerikaanse en zal nog moeten knokken wil ze op het podium staan. . Honsinger beent Cant bij Sanne Cant lijkt geen topdag te hebben, want de Belgische kampioene krijgt gezelschap van de Amerikaanse en zal nog moeten knokken wil ze op het podium staan.

14:06 14 uur 06. Ploeterend door het slijk vergroot Franck haar voorsprong op Cant almaar. Maar Vas lijkt buiten schot. Achter Cant komt Honsinger steeds dichterbij. . Ploeterend door het slijk vergroot Franck haar voorsprong op Cant almaar. Maar Vas lijkt buiten schot. Achter Cant komt Honsinger steeds dichterbij.

14:04 14 uur 04. Franck versnelt. Alicia Franck duwt het gaspedaal even in en zet Cant op een paar lengtes. Bij Cant ziet het er moeizaam uit. . Franck versnelt Alicia Franck duwt het gaspedaal even in en zet Cant op een paar lengtes. Bij Cant ziet het er moeizaam uit.

14:02 14 uur 02. Cant-Franck. Cant en Franck gaan de derde ronde in met 32" achterstand op Vas. Kunnen ze dat nog goedmaken? . Cant-Franck Cant en Franck gaan de derde ronde in met 32" achterstand op Vas. Kunnen ze dat nog goedmaken?

14:01 Val Vas. Blanka Vas verliest enkele seconden van haar voorsprong na een val, al blijft die marge nog geruststellend. . 14 uur 01. Val Vas Blanka Vas verliest enkele seconden van haar voorsprong na een val, al blijft die marge nog geruststellend.

14:00 14 uur . Kay en Riberolle zijn wat in de achtergrond verdwenen. Amerikaans kampioene Honsinger schuift zo op naar de vierde plaats. . Kay en Riberolle zijn wat in de achtergrond verdwenen. Amerikaans kampioene Honsinger schuift zo op naar de vierde plaats.

13:58 13 uur 58. Franck schuift op naar derde plek. Alicia Franck heeft de Belgische kampioenentrui van Cant in zicht. Nog een seconde of 3 goedmaken en we hebben een achtervolgend duo. . Franck schuift op naar derde plek Alicia Franck heeft de Belgische kampioenentrui van Cant in zicht. Nog een seconde of 3 goedmaken en we hebben een achtervolgend duo.

13:56 13 uur 56. Technisch toont Vas zich voorlopig ook sterker dan de rest. De Hongaarse kan telkens langer op de fiets blijven zitten op de lastige stroken. . Technisch toont Vas zich voorlopig ook sterker dan de rest. De Hongaarse kan telkens langer op de fiets blijven zitten op de lastige stroken.

13:53 13". Bij de eerste passage aan de finish hangt Cant op 13" van Vas. Riberolle volgt 3" later. . 13 uur 53. 13" Bij de eerste passage aan de finish hangt Cant op 13" van Vas. Riberolle volgt 3" later.

13:51 13 uur 51. Halfweg de eerste ronde is het nog steeds de Hongaarse kampioene Vas die vooraan rijdt. Cant heeft moeite om haar wiel op te zoeken en komt niet dichterbij. . Halfweg de eerste ronde is het nog steeds de Hongaarse kampioene Vas die vooraan rijdt. Cant heeft moeite om haar wiel op te zoeken en komt niet dichterbij.

13:49 13 uur 49. Seizoensrevelatie Honsinger zien we voorlopig rond plek 8 rondrijden. Alicia Franck doet beter met plek 5. . Seizoensrevelatie Honsinger zien we voorlopig rond plek 8 rondrijden. Alicia Franck doet beter met plek 5.

13:47 13 uur 47. Vas trekt door. Vas zoekt de voorste gelederen op en zet Cant meteen onder druk. Onze landgenote volgt op een tiental meter, de Franse kampioene volgt iets later. . Vas trekt door Vas zoekt de voorste gelederen op en zet Cant meteen onder druk. Onze landgenote volgt op een tiental meter, de Franse kampioene volgt iets later.

13:45 13 uur 45. Start! De vrouwen trekken zich op gang in Bredene. Belgisch kampioene Sanne Cant duikt als eerste het veld in met Kay en Riberolle in haar wiel. . Start! De vrouwen trekken zich op gang in Bredene. Belgisch kampioene Sanne Cant duikt als eerste het veld in met Kay en Riberolle in haar wiel.

13:39 13 uur 39. Het jaar afsluiten met een zege zou wel deugd doen. Met Vas, Kay en Riberolle staan er nog kanshebbers aan de start. Het parcours ligt er lastig bij, maar vorig jaar was het nog meer slijk. Het mag nog wel wat regenen. Sanne Cant bij VTM. Het jaar afsluiten met een zege zou wel deugd doen. Met Vas, Kay en Riberolle staan er nog kanshebbers aan de start. Het parcours ligt er lastig bij, maar vorig jaar was het nog meer slijk. Het mag nog wel wat regenen. Sanne Cant bij VTM

09:41 Het parcours in Bredene. 09 uur 41. Het parcours in Bredene

09:36 09 uur 36. Clara Honsinger. Als Cant straks wil winnen, moet ze wel voorbij de verrassing van het seizoen: Clara Honsinger. Zowel in de Wereldbekers in Namen als in Dendermonde finishte de 23-jarige Amerikaanse als 2e. Verder zien we ook onze landgenote Alicia Frank aan de start verschijnen. Ook Blanka Kata Vas, Marion Norbert Riberolle, Aniek van Alphen, Katie Compton en Anna Kay zijn erbij. . Clara Honsinger Als Cant straks wil winnen, moet ze wel voorbij de verrassing van het seizoen: Clara Honsinger. Zowel in de Wereldbekers in Namen als in Dendermonde finishte de 23-jarige Amerikaanse als 2e.

Verder zien we ook onze landgenote Alicia Frank aan de start verschijnen. Ook Blanka Kata Vas, Marion Norbert Riberolle, Aniek van Alphen, Katie Compton en Anna Kay zijn erbij.

09:33 09 uur 33. Geen Nederlandse toppers. In Bredene krijgen de aanwezige vrouwen dé kans om eens een topuitslag te rijden, want de Nederlandse hoogklasse is er vandaag niet bij. Dé vrouw in vorm, Lucinda Brand, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Denise Betsema, Yara Kastelijn, Marianne Vos en Manon Bakker: allemaal zijn ze er niet bij. Een uitgelezen kans voor Sanne Cant om eens toe te slaan dit seizoen? Vorig jaar won ze in Bredene in haar regenboogtrui. Bij winst kan ze recordhoudster worden met twee zeges. . Geen Nederlandse toppers In Bredene krijgen de aanwezige vrouwen dé kans om eens een topuitslag te rijden, want de Nederlandse hoogklasse is er vandaag niet bij.

Dé vrouw in vorm, Lucinda Brand, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Denise Betsema, Yara Kastelijn, Marianne Vos en Manon Bakker: allemaal zijn ze er niet bij.

Een uitgelezen kans voor Sanne Cant om eens toe te slaan dit seizoen? Vorig jaar won ze in Bredene in haar regenboogtrui. Bij winst kan ze recordhoudster worden met twee zeges.

