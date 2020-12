Vos doet het à la Van der Poel: meteen winst bij comeback in het veld

Geen Brand, Betsema, Alvarado of zelfs Cant aan de start in Essen. Marianne Vos was er wel voor het eerst dit seizoen bij, zij het dat ze vanaf de 3e startrij moest vertrekken.

Maar Vos had een geweldige start en na het einde van de eerste ronde reed ze al fluitend mee met de kop van de koers.

Anna Kay en Yara Kastelijn waren het snelste gestart, maar de Britse zou in het tweede deel van de race op haar adem trappen terwijl Kastelijn door kettingproblemen moest opgeven.

Zo kwamen Vos en Vas, de nummers 1 en 2 van vorig jaar, aan de leiding. De Hongaarse kampioene maakte een slippertje en daarvan profiteerde Vos om solo door te trekken. De Française Clauzel probeerde de druk op de zevenvoudige wereldkampioene veldrijden te houden, maar Vos had het goed in de smiezen en zag de zege niet meer in gevaar komen.