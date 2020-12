LIVE: Marianne Vos op weg naar winst bij haar comeback in het veld

14:19 Val. Door een valpartij vergooit Vas schijnbaar haar podiumplaats. Ze is snel weer overeind, maar Van der Heijden en Clauzel zijn wel weg. . 14 uur 19. Val Door een valpartij vergooit Vas schijnbaar haar podiumplaats. Ze is snel weer overeind, maar Van der Heijden en Clauzel zijn wel weg.

14:18 14 uur 18. De strijd om de andere podiumplaatsen wordt uitgevochten door Vas, Van der Heijden en Clauzel. . De strijd om de andere podiumplaatsen wordt uitgevochten door Vas, Van der Heijden en Clauzel.

14:17 14 uur 17. Laatste ronde. Marianne Vos gaat de laatste ronde in met een voorsprong van meer dan 10 seconden. Dat lijkt geruststellend. Zonder materiaalpech kunnen we haar opschrijven voor een 2 op 2 in Essen. . Laatste ronde Marianne Vos gaat de laatste ronde in met een voorsprong van meer dan 10 seconden. Dat lijkt geruststellend. Zonder materiaalpech kunnen we haar opschrijven voor een 2 op 2 in Essen.

14:15 14 uur 15. Ik voelde me heel goed vandaag. Net wanneer ik mijn aanval wou plaatsen, draaide mijn ketting in de soep. Ik kreeg hem niet los. Ik kon er zelf geen mooie training van maken. Yara Kastelijn. Ik voelde me heel goed vandaag. Net wanneer ik mijn aanval wou plaatsen, draaide mijn ketting in de soep. Ik kreeg hem niet los. Ik kon er zelf geen mooie training van maken. Yara Kastelijn

14:14 14 uur 14. Ook Vos maakt een foutje, maar de anderen lijken de handdoek al geworpen te hebben. Vergeet niet dat daar een zevenvoudige wereldkampioene rijdt. . Ook Vos maakt een foutje, maar de anderen lijken de handdoek al geworpen te hebben. Vergeet niet dat daar een zevenvoudige wereldkampioene rijdt.

14:13 14 uur 13. Vos voorbij Vas. Een klein schuivertje van Vas en daarvan profiteert Vos om de touwtjes over te nemen. Helemaal achteraan het peloton zien we nu Kay, die haar snelle start nu moet bekopen. . Vos voorbij Vas Een klein schuivertje van Vas en daarvan profiteert Vos om de touwtjes over te nemen. Helemaal achteraan het peloton zien we nu Kay, die haar snelle start nu moet bekopen.

14:11 14 uur 11. Wissel van de wacht. Intussen hebben we vooraan een wissel van de wacht gekregen. De Hongaarse Vas dicteert nu de wet, met Vos in haar wiel. Vorig jaar eindigden ze respectievelijk tweede en eerste. . Wissel van de wacht Intussen hebben we vooraan een wissel van de wacht gekregen. De Hongaarse Vas dicteert nu de wet, met Vos in haar wiel. Vorig jaar eindigden ze respectievelijk tweede en eerste.

14:10 14 uur 10. Wouters helpt haar nu toch met de ketting. De cross van Kastelijn is uiteraard al een tijdje over. . Wouters helpt haar nu toch met de ketting. De cross van Kastelijn is uiteraard al een tijdje over.

14:10 14 uur 10. Kastelijn blijft koppig aan haar ketting trekken. Ploegleider Kris Wouters komt haar nog wat tips geven, maar hij mag haar buiten de materiaalpost eigenlijk niet helpen. . Kastelijn blijft koppig aan haar ketting trekken. Ploegleider Kris Wouters komt haar nog wat tips geven, maar hij mag haar buiten de materiaalpost eigenlijk niet helpen.

14:08 14 uur 08. Kastelijn krijgt haar versnellingsapparaat niet in orde. Ze verliest hopenvol tijd. De zege is weg. . Kastelijn krijgt haar versnellingsapparaat niet in orde. Ze verliest hopenvol tijd. De zege is weg.

14:07 Pech voor Kastelijn. Yara Kastelijn valt vooraan weg. Buiten beeld heeft ze materiaalpech gehad. De anderen weten ook niet goed wat ze nu moeten doen. . 14 uur 07. Pech voor Kastelijn Yara Kastelijn valt vooraan weg. Buiten beeld heeft ze materiaalpech gehad. De anderen weten ook niet goed wat ze nu moeten doen.

14:07 14 uur 07. Er is wat windstilte in de cross, waardoor Clauzel en Vas kunnen bijpikkelen. Ook Ribérolle is niet ver weg. . Er is wat windstilte in de cross, waardoor Clauzel en Vas kunnen bijpikkelen. Ook Ribérolle is niet ver weg.

14:03 14 uur 03. Van der Heijden en Vos sluiten halverwege de cross aan. Ribérolle lijkt de rol gelost te hebben. We krijgen vooraan dus 3 Nederlandse vrouwen (Kastelijn, Vos en Van der Heijden) en 1 Britse (Kay). . Van der Heijden en Vos sluiten halverwege de cross aan. Ribérolle lijkt de rol gelost te hebben. We krijgen vooraan dus 3 Nederlandse vrouwen (Kastelijn, Vos en Van der Heijden) en 1 Britse (Kay).

14:00 14 uur . Kay en Kastelijn hebben elkaar gevonden, maar Van der Heijden, Ribérolle en Vos zitten niet ver weg. De anderen, met daarbij ook Verdonschot als enige Belgische, volgen al op meer dan 10 seconden. . Kay en Kastelijn hebben elkaar gevonden, maar Van der Heijden, Ribérolle en Vos zitten niet ver weg. De anderen, met daarbij ook Verdonschot als enige Belgische, volgen al op meer dan 10 seconden.

13:56 13 uur 56. Kay tikt Kastelijn weer op de schouder - spreekwoordelijk dan, niet zoals Paul Herygers destijds. Het is nu aan Ribérolle en wat verder ook Vos om ook de oversteek te maken. . Kay tikt Kastelijn weer op de schouder - spreekwoordelijk dan, niet zoals Paul Herygers destijds. Het is nu aan Ribérolle en wat verder ook Vos om ook de oversteek te maken.

13:54 13 uur 54. Kastelijn dabbert lustig voort door de modder. Kay doet er alles aan om de kloof te verkleinen. Daarachter volgt de rest van de meute, met ook nog Vos. . Kastelijn dabbert lustig voort door de modder. Kay doet er alles aan om de kloof te verkleinen. Daarachter volgt de rest van de meute, met ook nog Vos.

13:52 13 uur 52. Kastelijn legt de pees erop. Ribérolle en Kay zijn de naaste belagers, maar moeten een klein gaatje laten. Marianne Vos probeert op te schuiven naar de 6e plaats. . Kastelijn legt de pees erop. Ribérolle en Kay zijn de naaste belagers, maar moeten een klein gaatje laten. Marianne Vos probeert op te schuiven naar de 6e plaats.

13:49 Kay op de balkjes. Anna Kay is een van de weinige vrouwen die over de balkjes kan springen, maar daar betaalt ze een klein prijsje voor. Ze komt bij de eerste passage ten val. Is haar zin om nog meer te stunten over? . 13 uur 49. Kay op de balkjes Anna Kay is een van de weinige vrouwen die over de balkjes kan springen, maar daar betaalt ze een klein prijsje voor. Ze komt bij de eerste passage ten val. Is haar zin om nog meer te stunten over?

13:48 13 uur 48. Ribérolle, Kay, Kastelijn en daarna Verdonschot. Die 4 vrouwen leiden de dans. Maar er zijn nog geen grote breuken. . Ribérolle, Kay, Kastelijn en daarna Verdonschot. Die 4 vrouwen leiden de dans. Maar er zijn nog geen grote breuken.

13:47 13 uur 47. De Franse kampioene Ribérolle heeft het commando overgenomen. Ze zet onder meer Kay al op een klein gaatje. . De Franse kampioene Ribérolle heeft het commando overgenomen. Ze zet onder meer Kay al op een klein gaatje.

13:45 13 uur 45. De kopstart is voor Laura Verdonschot. Marianne Vos is heel goed weg en raapt in de eerste bocht al meteen een paar collega's op. Ze rijdt na 200 meter al op de 10e plaats. . De kopstart is voor Laura Verdonschot. Marianne Vos is heel goed weg en raapt in de eerste bocht al meteen een paar collega's op. Ze rijdt na 200 meter al op de 10e plaats.

13:44 13 uur 44. Marianne Vos staat pas op de 3e rij, want geen cadeau is met deze korte start. . Marianne Vos staat pas op de 3e rij, want geen cadeau is met deze korte start.

13:38 13 uur 38. Vorig jaar was meteen een goeie start, dus dat legt de lat hoog. Maar de eerste keer is het altijd een beetje afwachten. Marianne Vos. Vorig jaar was meteen een goeie start, dus dat legt de lat hoog. Maar de eerste keer is het altijd een beetje afwachten. Marianne Vos