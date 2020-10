Indrukwekkende Denise Betsema soleert naar de zege in Beringen

Denise Betsema had tot nog toe al een handvol ereplaatsen verzameld dit seizoen, maar leek vastberaden om in Beringen haar eerste seizoenszege te behalen.

Al in de 1e ronde dook ze op in de spits van de wedstrijd. Daarbij duldde ze even het gezelschap van Inge van der Heijden, maar die moest al snel de rol lossen.

In de achtervolging ontstond een groepje met Alvarado, Lechner en Worst. Dat trio slaagde er evenwel niet in om te naderen op Betsema, die haar voorsprong zelfs mondjesmaat uitdiepte en op indrukwekkende wijze naar de overwinning soleerde.

In het gevecht om de tweede plaats maakte Worst nog een stuurfout in de voorlaatste bocht, waardoor ze uiteindelijk pas 7e werd. Alvarado klopte Lechner in de strijd om de tweede plaats.