Europees kampioene Worst demonstreert, wereldkampioene Cant geeft op

Het was in Kruibeke niet de dag van Sanne Cant. In de eerste ronde leek er nochtans geen vuiltje aan de polderlucht. De wereldkampioene ging er in de openingsfase samen met Europees kampioene Annemarie Worst vandoor in de zandbak.

Maar Worst was duidelijk de sterkste van de twee. Ze liet Cant achter zich en vertrok al in ronde 1 voor een indrukwekkende solo. De tegenstand zou de Nederlandse, ondanks een kleine valpartij, nooit meer in het vizier krijgen.

Intussen ging het van kwaad naar erger bij Cant. De wereldkampioene kende blijkbaar een complete offday en stapte nog voor halfweg cross uit de wedstrijd.

Worst soleerde dus met overmacht naar de wint in de Polderscross. Achter haar was het een spannende strijd om plaats 2. Die ging tussen de jonge Nederlanders Ceylin Alvarado (21) en Yara Kastelijn (22).

Het was Kastelijn die Alvarado in de slotronde achter zich kon houden. Zo kregen we een volledig Nederlands podium: 1. Worst, 2. Kastelijn en 3. Alvarado.

Kim Van de Steene was de beste Belgische met een 8e plaats. Een opsteker, want Van de Steene heeft er een moeilijke periode opzitten.