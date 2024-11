Française Célia Gery zet beklijvende driestrijd naar haar hand bij beloften, Moors op 5

22 deelneemsters

Het deelnemersveld is klein, maar het talent aan de start is groot. Namen als Marie Schreiber, Leonie Bentveld, Kristyna Zemanova en Fleur Moors horen we ook al regelmatig in profwedstrijden. Dat zijn dan ook de favorieten vandaag.



Bij de Tsjechische Zemanova moeten we een klein vraagteken zetten. Zij toonde dit seizoen nog niet de vorm van het afgelopen jaar.