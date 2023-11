LIVESTREAM: Van Empel met de vingers in de neus op weg naar de zege, 3 Belgen in top 10

Fase per fase

clock 14:45 14 uur 45. De bel voor Fem. Nog een ronde heeft Van Empel voor de boeg. Een ereronde, al heeft ze eigenlijk al enkele ererondes erop zitten met deze comfortabele voorsprong van een goede minuut. . De bel voor Fem Nog een ronde heeft Van Empel voor de boeg. Een ereronde, al heeft ze eigenlijk al enkele ererondes erop zitten met deze comfortabele voorsprong van een goede minuut.

clock 14:42 Opgave Worst. Na haar zware smak op de trappen heeft Annemarie Worst de handdoek gegooid. Zij reed ver in de achtergrond en had duidelijk last van haar val eerder vandaag. . 14 uur 42. give up Opgave Worst Na haar zware smak op de trappen heeft Annemarie Worst de handdoek gegooid. Zij reed ver in de achtergrond en had duidelijk last van haar val eerder vandaag.

clock 14:39 14 uur 39. Er moet iets gebeurd zijn met Verdonschot. . Ruben Van Gucht. Er moet iets gebeurd zijn met Verdonschot. Ruben Van Gucht

clock 14:39 14 uur 39. Verdonschot is wat weggezakt in ronde 4 naar plek 10 en ziet Norbert Riberolle voorbij komen. Zo hebben we wel 3 landgenotes bij de eerste 10. . Verdonschot is wat weggezakt in ronde 4 naar plek 10 en ziet Norbert Riberolle voorbij komen. Zo hebben we wel 3 landgenotes bij de eerste 10.

clock 14:36 14 uur 36. Sterke Casasola op weg naar brons. Het verschil tussen Casasola en Van der Heijden groeit, waardoor de Italiaanse plots dichter bij Alvarado komt dan bij Van der Heijden. Zit er nog meer in voor Casasola? . Sterke Casasola op weg naar brons Het verschil tussen Casasola en Van der Heijden groeit, waardoor de Italiaanse plots dichter bij Alvarado komt dan bij Van der Heijden. Zit er nog meer in voor Casasola?

clock 14:36 14 uur 36. De strijd tussen Casasola en Van der Heijden lijkt de enige die nog voor wat suspense kan zorgen. Voor de Belgische vrouwen lijken plekken 6 en 7 de hoogst haalbare. Laura Verdonschot en Sanne Cant rijden een prima inhaaljacht na een collectief gemiste start. . De strijd tussen Casasola en Van der Heijden lijkt de enige die nog voor wat suspense kan zorgen. Voor de Belgische vrouwen lijken plekken 6 en 7 de hoogst haalbare. Laura Verdonschot en Sanne Cant rijden een prima inhaaljacht na een collectief gemiste start.

clock 14:35 14 uur 35. Casasola gaat over Van Der Heijden en neemt optie op brons . Casasola gaat over Van Der Heijden en neemt optie op brons

clock 14:34 14 uur 34. Ik vermoed dat Casasola 3e gaat worden. . Paul Herygers. Ik vermoed dat Casasola 3e gaat worden. Paul Herygers

clock 14:31 14 uur 31. De Italiaanse Sara Casasola gaat over Inge van der Heijden naar de virtuele bronzen medaille. Alvarado lijkt op haar beurt onbedreigd op weg naar het zilver. . De Italiaanse Sara Casasola gaat over Inge van der Heijden naar de virtuele bronzen medaille. Alvarado lijkt op haar beurt onbedreigd op weg naar het zilver.

clock 14:28 1 minuut. Halverwege de cross, bij het ingaan van ronde 4, heeft Van Empel de kaap van de minuut al gerond. Ze kan het EK zo maar eens gaan winnen met meer dan 2 minuten. . 14 uur 28. time difference 1 minuut Halverwege de cross, bij het ingaan van ronde 4, heeft Van Empel de kaap van de minuut al gerond. Ze kan het EK zo maar eens gaan winnen met meer dan 2 minuten.

clock 14:26 14 uur 26. Knappe inhaaljacht Verdonschot. De Belgische is al opgerukt naar plek 6 en gaat voorbij Kay. Sanne Cant is op plek 10 de 2e landgenote bij de beste 10 voorlopig. . Knappe inhaaljacht Verdonschot De Belgische is al opgerukt naar plek 6 en gaat voorbij Kay. Sanne Cant is op plek 10 de 2e landgenote bij de beste 10 voorlopig.

clock 14:25 14 uur 25. Strijd om plaats twee tussen Alvarado en Van der Heijden, Worst onderuit op de trappen. Strijd om plaats twee tussen Alvarado en Van der Heijden, Worst onderuit op de trappen

clock 14:23 Val Worst op de trappen. Een pijnlijke smak betekent het einde van de podiumkansen voor Worst, die de pijn even moet verbijten. De Nederlandse reed op plek 5. . 14 uur 23. fall Val Worst op de trappen Een pijnlijke smak betekent het einde van de podiumkansen voor Worst, die de pijn even moet verbijten. De Nederlandse reed op plek 5.

clock 14:22 14 uur 22. Casasola wil zich ook nog mengen in de strijd om de overige medailles. Alvarado en Van der Heijden moeten voor een volledig Nederlands podium proberen te zorgen. . Casasola wil zich ook nog mengen in de strijd om de overige medailles. Alvarado en Van der Heijden moeten voor een volledig Nederlands podium proberen te zorgen.

clock 14:19 14 uur 19. Van Empel is al even gaan vliegen, kan Alvarado haar tweede plek vasthouden? Van Empel is al even gaan vliegen, kan Alvarado haar tweede plek vasthouden?

clock 14:18 14 uur 18. 2 rondes achter de rug. Een nieuwe versnelling van Van Empel aan het slot van de omloop zorgt voor een voorsprong die richting de halve minuut gaat. Van der Heijden komt weer dichter bij Alvarado. . 2 rondes achter de rug Een nieuwe versnelling van Van Empel aan het slot van de omloop zorgt voor een voorsprong die richting de halve minuut gaat. Van der Heijden komt weer dichter bij Alvarado.

clock 14:15 14 uur 15. Het hele veld is uit elkaar geslagen, met Van Empel uiteraard nog als aanvoerster van het pak. Ze heeft 5 tellen bonus op Alvarado en al 15 op Van der Heijden. . Het hele veld is uit elkaar geslagen, met Van Empel uiteraard nog als aanvoerster van het pak. Ze heeft 5 tellen bonus op Alvarado en al 15 op Van der Heijden.

clock 14:14 14 uur 14. Technisch vindt Alvarado hier wel haar parcours, maar het verschil in pk's met Van Empel is te groot. . Ruben Van Gucht. Technisch vindt Alvarado hier wel haar parcours, maar het verschil in pk's met Van Empel is te groot. Ruben Van Gucht

clock 14:13 14 uur 13. Sanne Cant is ondertussen opgerukt naar plek 10 na de matige Belgische start. Ook Worst heeft zich herpakt en rijdt als 4e rond. . Sanne Cant is ondertussen opgerukt naar plek 10 na de matige Belgische start. Ook Worst heeft zich herpakt en rijdt als 4e rond.