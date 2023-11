Denise Betsema past voor EK veldrijden en kiest voor extra trainingsblok

clock 18:23

18 uur 23. Denise Betsema staat niet aan de start. Denise Betsema is uit de Nederlandse selectie voor het EK veldrijden verdwenen. Ze heeft bondscoach Gerben de Knegt laten weten dat ze "een extra trainingsblok" wil inlassen "om de komende periode nog sterker voor de dag te komen". Betsema miste de eerste twee veldritten van het seizoen na een val op training. De Nederlandse zoekt nu nog steeds naar haar beste vorm. Haar tweede plek in de Koppenbergcross was alvast een eerste lichtpuntje. .