Uittredend Europees kampioen Michael Vanthourenhout nestelt zich in underdogrol: "Al ligt parcours me wel"

Vanthourenhout vindt zichzelf geen topfavoriet. "Ik denk niet dat ik zondag aan de start sta als favoriet", blikt verdedigend Europees kampioen Vanthourenhout vooruit. "Ik voel me wel opnieuw goed en het parcours in Pontchâteau ligt me." Dat hij geen topfavoriet is, deert de 29-jarige veldrijder niet. Vorig jaar won hij in Namen vanuit de underdogrol. "Ik zat toen ook in een ietwat mindere periode", geeft hij toe. "Het EK is een eendagswedstrijd. De vorm van dat moment speelt een grote rol. Wat betreft de favorieten noem ik Thibau Nys, Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Zij steken erbovenuit. Ik heb mijn plaatsje daaronder", besluit Vanthourenhout.