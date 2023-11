LIVESTREAM EK veldrijden: Michael Vanthourenhout ziet bonus groeien, is de vogel gaan vliegen?

Mason is los en gaat solo op zoek naar Vanthourenhout. Iserbyt leidt de dans van de andere achtervolgers op plek 3.

15 uur 32. Mason is los en gaat solo op zoek naar Vanthourenhout. Iserbyt leidt de dans van de andere achtervolgers op plek 3. .

Het is voorlopig niet de dag van Lars van der Haar. De Belgen controleren de cross achter Vanthourenhout, waardoor hij al meer dan 20 seconden bonus heeft.

15 uur 28. Het is voorlopig niet de dag van Lars van der Haar. De Belgen controleren de cross achter Vanthourenhout, waardoor hij al meer dan 20 seconden bonus heeft. Op de oplopende stroken lijkt de grootste Nederlandse uitdager het voorlopig lastig te hebben. .

Het is zowaar Felipe Orts die moet reageren in de achtergrond.

15 uur 26. Michael Vanthourenhout heeft een mooi gat te pakken van 10 seconden op de rest van de grote tenoren. Kan hij deze inspanning volhouden? Het is zowaar Felipe Orts die moet reageren in de achtergrond. .

De volgende Belg die het probeert, is Vanthourenhout. Nieuwenhuis moet andermaal de kastanjes uit het vuur halen voor Nederland.

15 uur 24. Versnelling Vanthourenhout. De volgende Belg die het probeert, is Vanthourenhout. Nieuwenhuis moet andermaal de kastanjes uit het vuur halen voor Nederland. .

Het is voorlopig een tactischer gebeuren dan de wedstrijden tot nu toe.

15 uur 24. Het is voorlopig een tactischer gebeuren dan de wedstrijden tot nu toe. . Ruben Van Gucht.

Van de kop van de koers is Laurens Sweeck helemaal teruggevallen naar plek 13. Wat is er aan de hand na die kanonstart?

15 uur 22. Terugval Sweeck. Van de kop van de koers is Laurens Sweeck helemaal teruggevallen naar plek 13. Wat is er aan de hand na die kanonstart? .

Iserbyt neemt de kop van de koers op zijn beurt over.

Plekje per plekje schuiven Van der Haar en Nys weer op richting Sweeck, die even wat gas heeft teruggenomen.

15 uur 18. Overname Iserbyt. Plekje per plekje schuiven Van der Haar en Nys weer op richting Sweeck, die even wat gas heeft teruggenomen. Iserbyt neemt de kop van de koers op zijn beurt over. .

clock 15:14

15 uur 14. Enkele Belgen komen in de problemen in de beginfase, onder meer Gerben Kuypers is teruggeslagen. Sweeck pakte uit met een kanonstart. .