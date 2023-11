Bondscoach Sven Vanthourenhout over hevige regen op EK: "Wordt geen modderpartij zoals op Koppenberg"

clock 20:52 20 uur 52. Bondscoach Vanthourenhout: "Geen loodzware editie". Welke gevolgen kan de hevige regen van zaterdag hebben op het EK-parcours? "Dat zal wel meevallen. In het parcours van Pontchâteau zitten nogal wat stroken die verhard zijn", weet bondscoach Sven Vanthourenhout. "We zullen geen loodzware editie en een modderpartij krijgen zoals op de Koppenberg." . Bondscoach Vanthourenhout: "Geen loodzware editie" Welke gevolgen kan de hevige regen van zaterdag hebben op het EK-parcours?



"Dat zal wel meevallen. In het parcours van Pontchâteau zitten nogal wat stroken die verhard zijn", weet bondscoach Sven Vanthourenhout.



"We zullen geen loodzware editie en een modderpartij krijgen zoals op de Koppenberg."

clock 20:50 20 uur 50. "Zondag wordt heel lange dag". De programmawijziging op het EK veldrijden, waarbij 3 crossen van zaterdag naar zondag verplaatst zijn, is uiteraard het grote gespreksthema in Pontchâteau. "De renners en rensters die zaterdag aan de bak moesten, moeten nu even de knop omschakelen en hun mindset aanpassen om zondag te kunnen presteren", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Voor ons als federatie wordt het logistiek een zware dobber. Zondag wordt een heel lang dag." . "Zondag wordt heel lange dag" De programmawijziging op het EK veldrijden, waarbij 3 crossen van zaterdag naar zondag verplaatst zijn, is uiteraard het grote gespreksthema in Pontchâteau.



"De renners en rensters die zaterdag aan de bak moesten, moeten nu even de knop omschakelen en hun mindset aanpassen om zondag te kunnen presteren", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout.



"Voor ons als federatie wordt het logistiek een zware dobber. Zondag wordt een heel lang dag."

clock 20:49 20 uur 49. "In buitenlucht trainen of kelder ombouwen". Voor zaterdag worden rukwinden voorspeld boven de 100 km/u en heel veel regen. "Zaterdag mogen de renners daarom niet op het circuit", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het is aan ons om daar een alternatief voor te zoeken." Wat zijn de mogelijke alternatieven? "We moeten het weer afwachten en zien of er een gaatje is om in de buitenlucht te trainen. Is dat niet het geval, dan zullen we de kelder ombouwen zodat iedereen binnen zijn training kan afwerken." . "In buitenlucht trainen of kelder ombouwen" Voor zaterdag worden rukwinden voorspeld boven de 100 km/u en heel veel regen.



"Zaterdag mogen de renners daarom niet op het circuit", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het is aan ons om daar een alternatief voor te zoeken."



Wat zijn de mogelijke alternatieven? "We moeten het weer afwachten en zien of er een gaatje is om in de buitenlucht te trainen. Is dat niet het geval, dan zullen we de kelder ombouwen zodat iedereen binnen zijn training kan afwerken."

clock 20:44 20 uur 44. Sven Vanthourenhout: "Zondag wordt logistiek een zware dobber". Sven Vanthourenhout: "Zondag wordt logistiek een zware dobber"

clock 10:35 10 uur 35. Vanthourenhout vindt zichzelf geen topfavoriet. "Ik denk niet dat ik zondag aan de start sta als favoriet", blikt verdedigend Europees kampioen Vanthourenhout vooruit. "Ik voel me wel opnieuw goed en het parcours in Pontchâteau ligt me." Dat hij geen topfavoriet is, deert de 29-jarige veldrijder niet. Vorig jaar won hij in Namen vanuit de underdogrol. "Ik zat toen ook in een ietwat mindere periode", geeft hij toe. "Het EK is een eendagswedstrijd. De vorm van dat moment speelt een grote rol. Wat betreft de favorieten noem ik Thibau Nys, Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Zij steken erbovenuit. Ik heb mijn plaatsje daaronder", besluit Vanthourenhout. . Vanthourenhout vindt zichzelf geen topfavoriet "Ik denk niet dat ik zondag aan de start sta als favoriet", blikt verdedigend Europees kampioen Vanthourenhout vooruit. "Ik voel me wel opnieuw goed en het parcours in Pontchâteau ligt me."

Dat hij geen topfavoriet is, deert de 29-jarige veldrijder niet. Vorig jaar won hij in Namen vanuit de underdogrol. "Ik zat toen ook in een ietwat mindere periode", geeft hij toe.

"Het EK is een eendagswedstrijd. De vorm van dat moment speelt een grote rol. Wat betreft de favorieten noem ik Thibau Nys, Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Zij steken erbovenuit. Ik heb mijn plaatsje daaronder", besluit Vanthourenhout.

clock 10:33 10 uur 33. De sterkste zal wel opstaan, er zal van ploegentactiek niet veel sprake zijn. Michael Vanthourenhout. De sterkste zal wel opstaan, er zal van ploegentactiek niet veel sprake zijn. Michael Vanthourenhout