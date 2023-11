LIVESTREAM: Verlengt Emiel Verstrynge zijn Europese titel bij de beloften?

clock 12:51 12 uur 51. De Fransen nemen over en knallen door de modder met veel risico. Verstrynge blijft alert voorin in het gezelschap van enkele landgenoten. . De Fransen nemen over en knallen door de modder met veel risico. Verstrynge blijft alert voorin in het gezelschap van enkele landgenoten.

clock 12:50 12 uur 50 match begonnen start time Start! De beloften zijn eraan begonnen, de Belgen nemen een goede start met Verstrynge op kop. Hij duikt als eerste het veld in.

clock 12:49 12 uur 49. Live beelden. Vanaf nu hoeft u geen trap meer te missen van het EK veldrijden bij Sporza, te beginnen met de beloften mannen. Op Canvas en via de livestream op deze pagina kan u de cross volgen met commentaar van Ruben Van Gucht en Paul Herygers.

clock 12:42 Het drukke programma voor (de rest van) de dag. . 12 uur 42. Het drukke programma voor (de rest van) de dag.

clock 12:34 12 uur 34. Europese titels vorig jaar. De 2 Europese titels voor Frankrijk en die voor Groot-Brittannië staan in stevig contrast met de titels van vorig jaar in Namen. Toen won Nederland 3 keer goud, alle 3 bij de vrouwen met Lauren Molengraaf, Puck Pieterse en Fem van Empel. België pakte 2 Europese titels bij de mannen met Emiel Verstrynge en Michael Vanthourenhout, Frankrijk was de vreemde eend in de bijt met goud bij junioren van Léo Bisiaux. Aan de Lage Landen om in de namiddag met een antwoord te komen vandaag.

clock 12:29 12 uur 29. Bij de junioren mannen waren de Fransen al aan het feest, net als bij de junioren vrouwen. Bij de beloften vrouwen was het prijs voor Groot-Brittannië. Krijgen we bij de beloften mannen een eerste Belgische medaille van de dag? Die kans is vrij groot met topfavoriet Emiel Verstrynge.

clock 12:28 12 uur 28. EK veldrijden Belgen spelen geen rol bij mannen junioren, thuisrijder Sparfel maakt Fransen zot

clock 12:27 12 uur 27. Of kan Léo Bisiaux, die vorig jaar alles kapot reed bij de junioren, verrassen in zijn eerste seizoen bij de beloften? Verder is het speuren naar uitdagers voor de Belgen. De Nederlander David Haverdings misschien, of de Zwitser Dario Lillo en de Tsjech Matyas Fiala.

clock 12:18 12 uur 18. Met Victor Van De Putte en Jente Michels komt de grootste bedreiging voor topfavoriet Emiel Verstrynge misschien wel gewoon uit eigen land. Enkel thuisland Frankrijk staat overigens ook met 8 aan de start vandaag. Bij hen is het uitkijken naar Nathan Bommenel, Rémi Lelandais en Martin Groslambert.