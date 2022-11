Sanne Cant voor EK in eigen land: "Ik start met weinig tot geen ambitie"

De 32-jarige Cant werd al drie keer eerder Europees kampioene: in 2014, 2015 en 2017. Ook in Namen is zij het Belgische speerpunt. Ze krijgt hulp van Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot. Nederland rekent naast Van Empel ook nog op kleppers als Denise Betsema, Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Marianne Vos. Ook de Hongaarse Kata Blanka Vas en de Française Pauline Ferrand-Prévot mogen niet uit het oog verloren worden.





"We hebben tot nu toe alleen maar snelle parcours gekend en het EK in Namen wordt helemaal anders", blikte Cant vooruit. "Ik ben niet nerveus, ik kom met weinig of geen ambitie, maar ik wil onze nationale kleuren verdedigen in mijn land, voor onze supporters. Het valt niet te ontkennen dat Fem van Empel de laatste weken superieur is, maar ik denk dat we ook moeten letten op Ferrand-Prévot, een gravelspecialiste, bij wie het parcours aan de Citadel goed zou kunnen passen."





Norbert-Riberolle zal voor het eerst de Belgische kleuren vertegenwoordigen. De Belgische vice-kampioene van 2022, die in 2020 wereldkampioene was in de beloftecategorie, heeft zin in het EK. "Ik ga deelnemen aan mijn eerste internationale kampioenschap in de elitecategorie en voor het eerst de Belgische ploegentrui dragen, ik kijk ernaar uit. De Nederlandse vrouwen staan een trapje hoger, maar wij zullen vechten met onze wapens. Ik denk, gezien het parcours, dat sommige rensters waarvan we het niet verwachten zich zullen laten gelden. Ik denk dat ik kan mikken op top 10, of beter als ik een heel goede dag heb."