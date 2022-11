Wat doet de voorspelde regen met het EK-parcours in Namen?

clock 19:22

19 uur 22. Iserbyt: "We zijn met 4 Belgen die kunnen meedingen voor de titel". De Belgische equipe leeft met vertrouwen toe naar het EK veldrijden, zondag in Namen. De Nederlander Lars van der Haar wordt de grootste uitdager voor de Belgen. Van der Haar is de titelverdediger. "We hebben een heel goed team en onze eerste missie zal zijn om, niet zoals vorig jaar een beetje het geval was, Lars van der Haar uit het oog te verliezen", blikt Eli Iserbyt vooruit. Iserbyt krijgt in Namen de steun van Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout, Jens Adams, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. "Op papier zijn er vier Belgen - Sweeck, Hermans, Vanthourenhout en ikzelf - die met Van der Haar kunnen meedingen naar de Europese titel", zei Iserbyt. "Ons vormniveau is vergelijkbaar en details zullen zondag het verschil maken. Ik zit in een goede vormperiode en zal het beste van mezelf geven en proberen de titel te veroveren." "Ik moet toegeven dat het EK het gemakkelijkst te winnen is omdat de grote namen er niet zijn. Van Aert, Pidcock en Van der Poel zullen in de andere kampioenschappen weer van de partij zijn, wat het veel moeilijker zal maken. De Europese trui is dan ook de minst prestigieuze van de drie titels, naast het WK en BK. Ik zou liever in een seizoen de drie klassementen winnen." Bondscoach Sven Vanthourenhout had eerder aangegeven dat hij zijn ploeg wilde zien rijden tegen Van der Haar. "Ja, maar het zal bijna onmogelijk zijn om als een blok op het circuit van de Citadel van Namen te rijden", voegde Quinten Hermans eraan toe. "Het is misschien mogelijk om een gat te laten of een gat te dichten als hij een kloof slaat, maar het circuit van Namen is zwaar. Als de beste renners van de dag geen technische problemen hebben, wordt het een man-tegen-mangevecht en zal de beste winnen." .