Lucinda Brand demonstreert van begin tot einde, zilver voor Hongaarse Vas

"Blijkbaar was het mijn dag", straalde Lucinda Brand. "Ik voelde me heel sterk. Het is een lastig parcours. De overwinning hier pakken was echt wel een doel. Het is heel mooi om dat aan mijn palmares toe te voegen."



"Ik ben heel blij met mijn zege op de VAM-berg. Ik heb de 3 titels nu gewonnen. Dat was zeker een doel. Het is heel mooi om deze trui op de VAM-berg voor eigen publiek mee naar huis te nemen."