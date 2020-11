Topfavoriet Eli Iserbyt: "Het EK zou beter met merkenteams gereden worden"

10:17 10 uur 17. Eigenlijk zou dit kampioenschap beter met merkenploegen afgewerkt worden in plaats van met landenteams. Bijna alle favorieten komen uit België want Van der Poel en Pidcock zijn er niet bij. Eli Iserbyt in De Ochtend op Radio 1. Eigenlijk zou dit kampioenschap beter met merkenploegen afgewerkt worden in plaats van met landenteams. Bijna alle favorieten komen uit België want Van der Poel en Pidcock zijn er niet bij. Eli Iserbyt in De Ochtend op Radio 1

10:16 10 uur 16. De voorbije weekends hebben getoond dat ik in goede vorm ben. Ik heb geen last meer in mijn knie en denk dat ik een paar procentjes beter ben dan de rest. . Eli Iserbyt in De Ochtend op Radio 1. De voorbije weekends hebben getoond dat ik in goede vorm ben. Ik heb geen last meer in mijn knie en denk dat ik een paar procentjes beter ben dan de rest. Eli Iserbyt in De Ochtend op Radio 1

10:12 10 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:10 10 uur 10. Beetje commotie deze week. In aanloop naar het EK werden tussen het kamp van Iserbyt en dat van Aerts wat prikjes heen-en-weer uitgedeeld. Bondscoach Sven Vanthourenhout nuanceerde vooral. "Het is al langer dan vandaag dat er in de aanloop naar een kampioenschap wat heisa gemaakt wordt. Er wordt geprobeerd om commotie te creëren." . Beetje commotie deze week In aanloop naar het EK werden tussen het kamp van Iserbyt en dat van Aerts wat prikjes heen-en-weer uitgedeeld.

Bondscoach Sven Vanthourenhout nuanceerde vooral. "Het is al langer dan vandaag dat er in de aanloop naar een kampioenschap wat heisa gemaakt wordt. Er wordt geprobeerd om commotie te creëren."

10:06 10 uur 06. Iserbyt of Aerts? De topfavorieten komen vandaag uit België. Eli Iserbyt en Toon Aerts, die het EK al eens won in 2016, zijn de kopmannen van de Belgische delegatie. De andere landgenoten zijn Thijs Aerts, Vincent Baestaens, Quinten Hermans, Daan Soete, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. In het Nederlandse kamp is het vooral uitkijken naar Lars van der Haar. Hij werd vorige week nog knap tweede op de Koppenberg. . Iserbyt of Aerts? De topfavorieten komen vandaag uit België. Eli Iserbyt en Toon Aerts, die het EK al eens won in 2016, zijn de kopmannen van de Belgische delegatie.

De andere landgenoten zijn Thijs Aerts, Vincent Baestaens, Quinten Hermans, Daan Soete, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout.

In het Nederlandse kamp is het vooral uitkijken naar Lars van der Haar. Hij werd vorige week nog knap tweede op de Koppenberg.