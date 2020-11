Eli Iserbyt maakt zijn favorietenrol waar op het EK veldrijden

Iserbyt pronkt met trui van Europese kampioen op het podium

Iserbyt en Vanthourenhout domineren

Titelverdediger Mathieu van der Poel was er niet bij in Rosmalen en dus lag de druk helemaal op de schouders van het Belgische team. De Belgen grepen ook meteen de macht. Toon Aerts vloog er vanaf de start stevig in en nam na een forse strijd het commando in de eerste ronde.

Geen vlekkeloos begin voor Eli Iserbyt. Hij moest na een kleine hapering in de tweede ronde enkele posities prijsgeven en zag Toon Aerts en Michael Vanthourenhout wegrijden. Maar de topfavoriet zette de scheve situatie snel recht en sloot weer aan bij het leidersduo.

In de derde ronde trok Iserbyt alle registers open, enkel ploegmaat Vanthourenhout kon volgen. Bij de achtervolgers verloor Toon Aerts nog meer terrein na een val, hij zou geen rol van betekenis meer spelen voor het podium.

Vanthourenhout en Iserbyt vonden elkaar en bleven vooraan gas geven. Bij de achtervolgers bleek Van der Haar over de beste benen te beschikken. Hij ging alleen in de achtervolging, maar kwam nooit dichter dan 10 seconden. Laurens Sweeck kwam nog even terug tot bij de Nederlander, maar moest uiteindelijk toch afhaken.

Geen volledig Belgisch podium dus, maar wel goud en zilver. Iserbyt zette Vanthourenhout zwaar onder druk, maar die gaf lang geen krimp. Pas bij een nieuwe versnelling voor het ingaan van de voorlaatste ronde kon Iserbyt zijn ploegmaat van zich afschudden.

De topfavoriet stoomde solo door naar zijn eerste Europese titel bij de profs. Vanthourenhout kaapte na een sterke wedstrijd het zilver weg. Het brons was voor Van der Haar.