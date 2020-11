Wie wordt Europees kampioene bij de dames? Kijk straks live om 13.45u

13:20 13 uur 20. Cant: "Ik zou mijn geld inzetten op Worst". Cant: "Ik zou mijn geld inzetten op Worst"

13:08 13 uur 08. De favorieten vandaag? Dat is moeilijk in te schatten. Het is heel technisch. Ik zou mijn geld inzetten op Worst. Waar ik zelf zal eindigen? Ik heb geen idee. Sanne Cant bij Sporza. De favorieten vandaag? Dat is moeilijk in te schatten. Het is heel technisch. Ik zou mijn geld inzetten op Worst. Waar ik zelf zal eindigen? Ik heb geen idee. Sanne Cant bij Sporza

12:57 Ook topfavoriete Alvarado zoekt het zand op. 12 uur 57. Ook topfavoriete Alvarado zoekt het zand op

12:55 Sanne Cant warmt de benen op in de zandbak. 12 uur 55. Sanne Cant warmt de benen op in de zandbak

11:01 11 uur 01. Favorieten: dominant Oranje. De kans dat we straks een derde Nederlandse EK-zege op een rij krijgen, is wel heel groot. Met wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado telt Oranje misschien wel dé topfavoriete. Maar ook Annemarie Worst, Denise Betsema en Lucinda Brand zijn flink op dreef en willen maar al te graag die kampioenentrui. Uittredend kampioene Kastelijn lijkt dan iets minder in vorm de laatste weken. Of komt de verrassing vanuit Italië? Eva Lechner, vijfde in de Koppenbergcross, houden we toch ook in het oog voor een dichte ereplek. . Favorieten: dominant Oranje De kans dat we straks een derde Nederlandse EK-zege op een rij krijgen, is wel heel groot. Met wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado telt Oranje misschien wel dé topfavoriete.

Maar ook Annemarie Worst, Denise Betsema en Lucinda Brand zijn flink op dreef en willen maar al te graag die kampioenentrui. Uittredend kampioene Kastelijn lijkt dan iets minder in vorm de laatste weken.

Of komt de verrassing vanuit Italië? Eva Lechner, vijfde in de Koppenbergcross, houden we toch ook in het oog voor een dichte ereplek.

10:55 10 uur 55. Livestream om 13.45u. Het startschot wordt straks gegeven om 14.00u, maar vanaf 13.45u kan u al met livestream terecht op deze pagina, de Sporza App of u kan gewoon afstemmen op één. . Livestream om 13.45u Het startschot wordt straks gegeven om 14.00u, maar vanaf 13.45u kan u al met livestream terecht op deze pagina, de Sporza App of u kan gewoon afstemmen op één.

10:39 10 uur 39. Laura komt te kort om mee te doen met de Nederlandse vrouwen, maar ze is bezig aan een goeie reeks en het parcours in Rosmalen ligt haar. Ze kan er lang meedoen. Bondscoach Sven Vanthourenhout. Laura komt te kort om mee te doen met de Nederlandse vrouwen, maar ze is bezig aan een goeie reeks en het parcours in Rosmalen ligt haar. Ze kan er lang meedoen. Bondscoach Sven Vanthourenhout