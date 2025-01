BK veldrijden: goed nieuws, de start- en finishzone ligt er ijsvrij bij

Laurens Sweeck is door zijn recente zeges in Diegem en Koksijde een van de topfavorieten voor het BK. "Door mijn prestaties van de afgelopen weken is het niet onlogisch dat ze me naar voren schuiven, maar toch blijft het onvoorspelbaar. Ik bereid me gewoon goed voor, doe mijn ding en dan is het hopen op goede benen."



"Een sprint is mogelijk, maar dan eerder met twee dan met een groepje. Ook daar moet ik niet echt schrik voor hebben. Ik kan best wel uit de voeten als het op sprinten aankomt."